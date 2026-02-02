国産牛を含む『食べ放題コース』税込2,178円から…「カルビ大将」など計25店舗 対象拡大【アトム】

コロワイドグループの株式会社アトムは、2月2日(月)から、「カルビ大将」と「がんこ亭」の計25店舗を、国産牛を含む焼肉「食べ放題コース」を提供する店にリニューアルした。

「食べ放題コース」は3種類で、最安価格の「国産牛コース」は、税込2,178円で提供。カルビ･ハラミ･モモといった国産牛の焼肉メニューやサイドメニュー、子ども向けメニュー、ソフトクリームバーなど、50品以上が100分間食べ放題となる。

2025年11月に実施した、愛知県3店舗での「食べ放題コース」提供店舗へのリニューアルが好評で、「利用店舗を増やしてほしい」という要望を受け、店舗拡大に至ったという。

今回、愛知県･岐阜県･三重県の「カルビ大将」24店舗と「がんこ亭」1店舗が対象となる。

【すべての画像を見る】

〈「食べ放題コース」概要〉

「国産牛コース(50品以上)」2,178円のほか、「大将コース(120品以上)」4,378円、「牛タン･黒毛和牛コース(140品以上)」6,578円の、3つのコースをラインアップ。※価格はいずれも税込表記。

「大将コース」では、大判のカルビステーキや中落カルビ、牛ロースなど、「牛タン･黒毛和牛コース」では、厚切り牛タンや牛ザブトン、殻付きホタテなどが食べ放題になる。それぞれ、石焼ビビンパなどのご飯ものや麺、スープ、デザートなどを用意している。

全コースいずれも食べ放題･席の利用は100分間。また、幼児は無料で、小学生以下は料金が半額となる。60歳以上を対象とした550円引きの年齢割も設けている。

【販売価格】※税込

〈1〉「国産牛コース(50品以上)」2,178円

〈2〉「大将コース(120品以上)」4,378円

〈3〉「牛タン･黒毛和牛コース(140品以上)」6,578円

【販売開始日】2026年2月2日(月)

【対象店舗】

■カルビ大将

植田店、本地ヶ原店、高横須賀店、安城店、イオンモール熱田店、清須店、稲沢中央道店、半田店、高蔵寺店、蒲郡店、中川戸田店、豊田朝日町店、豊川国府店、滝ノ水店、大府店、江南店、長久手店、阿久比店、高富店、瑞浪店、恵那店、可児店、桑名店、名張店

■がんこ亭

恵那店

※「カルビ大将」豊田朝日町店、長久手店、江南店では2025年11月より実施中

※「カルビ大将」高山店は実施対象外

【「食べ放題コース」3種のメニューイメージを見る】