リニア工事を巡る大井川の水資源の補償に関して、1月、静岡県とJR東海が確認文書を結んだことについて、静岡市の難波市長は「当時のJR東海の対応の不十分さにより時間がかかった」と指摘しました。



1月に結ばれた確認文書では、リニア工事で大井川流域の水利用に影響が出た場合、JR東海が回復措置を行うことや、対応困難な場合は費用負担の補償を行うことなどが定められています。





2月2日の定例会見で、この評価について問われた静岡市の難波市長は、県の副知事時代、2016年からリニアを担当した当時を振り返って…。（静岡市 難波市長）「その頃ですけども、JR東海の、この問題の深刻さについての認識の不足ですね、あるいは調査分析の不足ということを改めて思い出します。本当に、はっきり申しますけど、ひどかった。ひどい対応だったと思います」その不信感がこれまで響いてきたと指摘しました。（静岡市 難波市長）「この初動での対応の不十分さがですね、やはりJR東海への不信感につながって、その後長く時間がかかる結果の大きな原因だったんだと思います」その上で、補償に関する文書締結は、「大井川流域の皆さんが安心するための材料のひとつになったのではないか」と評価しています。その他、会見では、プレミアム付きデジタル商品券「しずトク商品券」の第3弾に関して、申し込みを今月10日から始め利用期間は4月1日からになると発表しました。（静岡市 難波市長）「おそらくこの商品券ですね。全国でいろいろ始めているとは思いますけど、4月1日から始めるというのは、かなり早いのではないかなと思います」1口5000円で1万円分の買い物ができ、静岡市に住む人を対象に1人2口まで申し込みが可能となっています。