ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 柳州の定期市場に活気 中国広西チワン族自治区 柳州の定期市場に活気 中国広西チワン族自治区 柳州の定期市場に活気 中国広西チワン族自治区 2026年2月2日 17時8分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １月２９日、柳州市柳江区の定期市場でサトウキビを販売する女性。（柳州＝新華社記者／王婧嫱） 【新華社柳州2月2日】春節（旧正月、今年は2月17日）を前に、中国広西チワン族自治区柳州市柳江区の定期市場が活気を帯びている。野菜や日用品が集まる場は、消費に活力をもたらしている。柳州市柳江区の定期市場で日用品を選ぶ客。（１月１３日撮影、柳州＝新華社記者／黄孝邦）柳州市柳江区の定期市場で時計を修理してもらう人たち。（１月１３日撮影、柳州＝新華社記者／黄孝邦）柳州市柳江区の定期市場でサトウキビを選ぶ客。（１月１３日撮影、柳州＝新華社記者／黄孝邦）１月２９日、柳州市柳江区で開かれた定期市場の一角にある理髪店。（柳州＝新華社記者／王婧嫱）柳州市柳江区の定期市場で農具を選ぶ客。（１月１３日撮影、柳州＝新華社記者／黄孝邦）柳州市柳江区の定期市場で軽食の準備をする店主。（１月１３日撮影、柳州＝新華社記者／黄孝邦）柳州市柳江区の定期市場で野菜を選ぶ客。（１月１４日撮影、柳州＝新華社記者／黄孝邦）１月２８日、柳州市柳江区の定期市場で朝食を取る人々。（柳州＝新華社記者／王婧嫱） リンクをコピーする みんなの感想は？