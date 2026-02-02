ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 頤和園でミコアイサを撮影 北京市 頤和園でミコアイサを撮影 北京市 頤和園でミコアイサを撮影 北京市 2026年2月2日 17時8分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １月３１日、頤和園で撮影したミコアイサ。（北京＝新華社配信／郭連友） 【新華社北京2月2日】中国北京市海淀区の頤和園で1月31日、ミコアイサの姿をカメラが捉えた。１月３１日、頤和園で撮影したミコアイサ。（北京＝新華社配信／郭連友）１月３１日、頤和園で撮影したミコアイサ。（北京＝新華社配信／郭連友）１月３１日、頤和園で撮影したミコアイサ。（北京＝新華社配信／郭連友）１月３１日、頤和園で撮影したミコアイサ。（北京＝新華社配信／郭連友）１月３１日、頤和園で撮影したミコアイサ。（北京＝新華社配信／郭連友）１月３１日、頤和園で撮影したミコアイサ。（北京＝新華社配信／郭連友）１月３１日、頤和園で撮影したミコアイサ。（北京＝新華社配信／郭連友）１月３１日、頤和園で撮影したミコアイサ。（北京＝新華社配信／郭連友）１月３１日、頤和園で撮影したミコアイサ。（北京＝新華社配信／郭連友） リンクをコピーする みんなの感想は？