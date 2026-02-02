「にしたんクリニック」や「イモトのＷｉＦｉ」などを手がけるエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長が２日、ＴｉｋＴｏｋを更新。１月３０日に東京ドームで行われたレディー・ガガのワールドツアー東京公演最終日の模様を視聴者に届けた。

西村氏はドーム前に立ち、「今日はレディー・ガガ、ワールドツアー東京公演最終日に来ております」と報告。「１枚ですね、１１万８１４５円。なんとも細かいんですが、ＶＩＰゴールド席のチケットを４枚買いまして家族でコンサートに参戦します。レディー・ガガの素晴らしいパフォーマンス。そしてどんな演出をするかを楽しみに、動画を撮っていいみたいなんでＶＩＰゴールド席、一番ステージに近い席になりますが皆さんにその映像を届けられたらいいなと思います。それじゃあ行ってきます！」とガッツポーズを見せた。

西村氏は「ＶＩＰ専用のラウンジ。こんな感じです！」「僕の席はこのステージに一番近い。こんな感じの場所となります」とステージと至近距離の動画を投稿。間もなくライブが始まり、約１０分ほどの動画のなか、ガガは「Ａｂｒａｃａｄａｂｒａ」「Ｂｏｒｎ Ｔｈｉｓ Ｗａｙ」などのヒット曲を披露した。 西村氏は「世界最高峰のグローバルアーティストのパフォーマンスを実際に体感することは、自分の感性を磨き成功するための力となります」と、その重要さを指摘した。