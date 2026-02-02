女優の矢田亜希子（47）が1日放送のテレビ朝日系「華丸丼と大吉麺」（日曜後1・55）に出演し、若手時代に周囲の見る目の変化に驚いた経験を明かした。

「白い巨塔」（フジテレビ系、2003〜04年放送）で演じた東教授の一人娘・佐枝子役の印象が強く、番組MCの「博多華丸・大吉」博多華丸は「お嬢さん役が多かったから、そのイメージ大変だったんじゃないですか？」と質問。

矢田は「そうなんですよ」とうなずきつつも「でもその前は、デビューした時はそんなことなくてヤンチャな役やヤンキー娘だったりとかあったんですよ」と明かす。それでも「『やまとなでしこ』の役が可愛らしい役だったので一気にみんなの見る目が変わって“何だ？”って」と21歳の時に出演した「やまとなでしこ」（フジテレビ系、00年放送）で周囲からの反応が変化したという。

主演・松嶋菜々子が演じた客室乗務員の後輩役だったが「可愛らしい子だっていうイメージになったのが衝撃で。役でこんなに変わっちゃうんだなって」としみじみと話した。

博多大吉は「やっぱりやまとなでしこ、デカいですよね」と言いつつ、「今は時代的にやまとなでしこは変なことになると思う」と時代の変化を指摘。華丸も「言いづらいね。言えないよ、NHKでは。“理想の女性はやまとなでしこ。古き良き女性がいい”なんて言おうもんなら」と苦笑いしていた。