３６年ぶりの真冬の決戦となった衆院選（８日投開票）。

選挙運動期間中で唯一の日曜となった１日、秋田県内小選挙区の候補は厳寒の外を避けて屋内で演説会を開いたり、選挙カーで住宅地を重点的に回ったりするなどし、懸命に支持を集めていた。

１区

秋田１区のある候補は、生まれ育った秋田市郊外の山間部などで選挙カーを走らせた。「寒い中で支持者を待たせたくない」と集落をきめ細かく巡って遊説することにし、「帰ってきました」とアピールした。

ある集会所では、集まった２０人ほどの顔なじみの人たちに、下の名前で自己紹介して笑いを誘うと、「ここで生まれ育ったから今がある」と頭を下げた。車に乗り込む際には、住民らが手を振って見送った。

選挙戦も中盤に入り、陣営幹部は「体力もきつくなってくるなか、地元の応援が本人の意欲を高めてくれる」と語った。

「どんどん写真を撮って、ＳＮＳで広げてください」。１区の別の候補は、効率よく知名度を高めようと、午前中にスーパーやＪＲ秋田駅などの前に立ち、午後からは秋田市中心部で個人演説会を開催して、こう呼びかけていた。

演説会では応援弁士が次々とマイクを握り、自らも会場に詰めかけた大勢の支持者にあいさつ。最後は「ガンバロー」の声援と拍手が送られた。陣営幹部は「支持者がたくさん集まっている映像をＳＮＳに投稿し、候補を盛り上げていく」と意気込んだ。

２区

２区の候補は、午後２時から大館市内のショッピングセンター前でマイクを握った。陣営スタッフは「県北はどこも雪が多く外出する人も少ない中、人が集まる場所を選んだ」と語った。

候補は白い息を吐きながら、「地方創生が進んでこなかった仕組みを見直していきたい」と訴えた。集まった約５０人の聴衆は、胸や腰の高さまで積もった雪の壁越しに演説を聞いた。演説後は支持者と握手を交わしてから選挙カーに乗り込み、再び市内の遊説に繰り出した。

３区

３区の候補は、湯沢市や羽後町の公民館で演説会を開き、集まった有権者に「皆さんの１票で政策を前に進めたい」と訴えた。

３区は県内有数の豪雪地帯。陣営は街頭演説は難しいと考え、室内の演説会を中心に活動日程を組み立てている。無党派層への浸透力に不安は残るが、陣営幹部は「じっくり話を聞いてもらい、訴えが届いている手応えがある」と話す。

３区は前議員２人の一騎打ちとなり、両者の地盤ではない横手・湯沢地域は戦いの行方を左右する激戦地。候補は「絶対に負けられない」と口元を引き締め、次の遊説先へ向かった。