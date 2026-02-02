吉本興業株式会社と株式会社LIVE FORWARDは2日、8月13日に福島県須賀川市の円谷幸吉メモリアルアリーナで「令和8年夏巡業 大相撲須賀川場所」を開催すると発表した。須賀川市では2009年以来17年ぶりの開催。豊昇龍（26＝立浪部屋）、大の里（25＝二所ノ関部屋）の両横綱、初場所で2場所連続優勝を果たした大関・安青錦（21＝安治川部屋）、大関・琴桜（28＝佐渡ケ嶽部屋）に加えて同市初の大相撲力士である十両・白熊（26＝二所ノ関部屋）ら約200人が参加を予定している。

この日は日本相撲協会の立浪親方（元小結・旭豊）ら関係者が須賀川市役所を訪問した。大寺正晃市長は開催への協力を約束し「白熊関は地元にとって大変誇り高い存在。多くの市民がご活躍に大きな喜びと励ましをもらっています。今回の開催が地域全体の盛り上がりにつながることを期待します」とあいさつ。立浪親方も「巡業は近くで力士と触れ合えることが一番の醍醐味。力士もそれも楽しみにやってきますし、安青錦はその頃横綱になっているかもしれません。そいうのも楽しみにしていただければ」と話した。

チケットの一般販売は14日からプレイガイドなどで開始予定。それに先立ち、11日には会場となる円谷幸吉メモリアルアリーナで白熊によるチケット先行即売＆握手会が実施される。