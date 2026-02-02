トヨタ「GR86」が“泥まみれ”で登場!? 斬新「SUV仕様」に「ストラトス」の声も

東京オートサロン2026で公開された、泥をまとったトヨタ「GR86」のカスタムカーが話題です。

車高を上げた斬新なスタイルに対し、SNSなどでは往年の名車を想起する声や、カスタムの是非を問う意見など、様々な反響が寄せられています。

【画像】超カッコイイ！ 「ハチロクSUV!?」登場！ 画像で見る！（13枚）

カスタムブランドのKUHLは、トヨタ「GR86」をベースにした「GR86 OUTROAD」を出展しました。

マットグリーンの車体には本物の泥が付着しており、スポーツカーでありながら悪路走破性を意識したリフトアップ仕様となっています。この異色な一台に対し、ユーザーから多くの関心が集まっています。

今回展示された車両の最大の特徴は、スポーツカーの定番であるローダウンではなく、あえて車高を上げる「リフトアップ」が施されている点です。

マットグリーンのボディやフェンダー周辺に付着した汚れは塗装などの演出ではなく、搬入直前にダートコースを走行してついた「本物の泥」であると明かされています。

この仕様には、段差や路面状況に過度に気を遣わず、もっと気楽に乗りたいというユーザーの要望や、開発者自身の「悪路を走りたい」という意図が反映されています。

ルーフには専用設計のキャリアやスペアタイヤ、スタック時の脱出用スロープなども積載されており、外観だけでなく実用性も考慮された構成となっています。

この個性的なスタイルに対し、ユーザーからは様々な感想が寄せられています。

デザインに関しては、「個人的に唯一カッコ良いと思うラリーカーがランチア・ストラトスだが、この86はそれを意識している気がする」という意見が見られました。

スポーツカーのフォルムを持ちながらラリーカーとしての機能を持つ点に、かつての名車との共通点を見出す声があるようです。

また、「86GTfour」と、かつてのセリカGT-FOURになぞらえた表現をするユーザーもいました。

スポーツカーにオフロード要素を組み合わせるという提案は、多くのクルマ好きの関心を引く結果となったようです。