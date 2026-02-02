【夫婦、小さなすれ違い…】床に荷物をドサッ！直置きムリ〜【第56話まんが】#ママスタショート
夫婦とはいえしょせん他人同士。どれだけ相性がよくても起こってしまうちょっとしたすれ違い。大きなことから小さなことまで、アナタは許せる？ 許せない？ ママたちが経験した「夫婦、小さなすれ違い…」に関するエピソードを紹介します。
今回は、荷物の置き場についてです。
電車の中での夫婦のなにげない会話。まさかそこから、夫婦、小さなすれ違いが起こってしまうなんて……。
夫「荷物邪魔じゃない？ 網棚に置こうか？」
大きな荷物をもつ妻をねぎらい、網棚に置くことを提案した夫。しかし妻から信じられない言葉が。
妻「あ〜大丈夫、足元に置いとく」
そう言うや否や、妻はためらうことなく自らの足元に荷物を“ドサッ”。
夫の心の声「えーっ！ ムリ〜〜！」
床に直置き……意見が分かれそうですね。衛生的に考えると、何が落ちているかわからない場所に荷物を置くことに抵抗があるのでしょうか。だってそのバッグ、家の中でも平気でどこでも置きそうですもんね。でも力が弱い人だと、重い荷物を持ち上げて網棚に置くのも怖かったりします。さて、みなさんは“妻派”？ それとも“夫派”？
夫婦間の小さなすれ違い。みなさんはどのようなことがありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
