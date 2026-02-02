¡ÖÍÄ¾¯´ü¤ÎÊÉÅö¤Æ¤¬¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¯¤ë¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Âç´ØÍ§µ×¤¬Ä©¤ààÄ¶¸¶ÅÀ²óµ¢á¡¡¡Ö¤½¤ì¤¬¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤¬¹¥¤¤ÊÍýÍ³¡×
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡Ê2Æü¡¢µÜºê¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂç´ØÍ§µ×Åê¼ê¡Ê28¡Ë¤¬2Æü¡¢º£¥¥ã¥ó¥×½é¤á¤Æ¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤·¤¿¡£Êá¼ê¤¬Î©¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÌó40µå¡£¡Ö¤¹¤´¤¯¼ê¤´¤¿¤¨¤â´¶¤¸¤Ê¤¬¤é»î¤·¤Æ¤ëÃÊ³¬¡×¤È¡¢¥ª¥Õ¤«¤é¼è¤êÁÈ¤à¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤Îà¿·áÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÅê¤²¹þ¤ó¤À¡£Âç¤¤¯¿¶¤ê¤«¤Ö¤ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Ø¤ÎàÄ¶¸¶ÅÀ²óµ¢á¤Î°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î13¾¡¤òµó¤²¡¢ºÇ¹â¾¡Î¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤¬¡¢º¸ÏÓ¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÊÑ²½¤òµá¤á¤¿¡£¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤À¤¤¤Ö¹â¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¡£ºòÇ¯¤Ï4¡¢5·î¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¡Ê¾õÂÖ¤¬¡Ë¾å¤¬¤ê¤¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ6·î¤°¤é¤¤¤«¤éµÞ¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¼ºÂ®¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤òÀÚ¤Ã¤Æ¡¢ÃæÈ×¤â¤¤¤¤¾õÂÖ¤òÂ³¤±¤Æ¡¢¸åÈ¾¤µ¤é¤Ë¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤Î°ì¤Ä¤Î¼êÃÊ¤¬¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÊÑ¹¹¤À¤Ã¤¿¡£ÂÎÁ´ÂÎ¤ò»È¤¦¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»î¤·¡¢Ê¿¶ÑµåÂ®¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¤òÁÀ¤¦¡£¡ÖµåÂ®¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÍýÁÛ¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤È½ÐÎÏ¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¡¢¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ïº£¤Þ¤Ç¤â¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£µåÂ®¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ï¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤Ë¤·¤Æ´¶³Ð¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¤½¤ÎµåÂ®¤¬°Ý»ý¤Ç¤¤¿¤Þ¤Þ¥Î¡¼¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤À¤ó¤À¤óÂ¤Î¾å¤¬¤ëÉý¤â¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ËÍ¤ÏÂ¤ò¹â¤¯¾å¤²¤¿¤ê¡¢¼ê¤ò¾å¤²¤¿¤ê¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»È¤¦¥¿¥¤¥×¤À¤È¤¤¤¦²¾Àâ¤Ç¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤òºÆ¤Ó»Ï¤á¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤¤¤¤´¶¤¸¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¼«¿È¤Îà¥¹¥¿¥¤¥ëá¤â¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤¿¡£¡Öº²¤ÎÅêµå¤È¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¤¤ëÃæ¤ÇÍÄ¾¯´ü¤ÎÊÉÅö¤Æ¤¬¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤¬¹¥¤¤ÊÍýÍ³¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ï¤â¤È¤â¤È¤³¤¦Åê¤²¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¼«¿È¤ÎÆ°²è¤Ç3ºÐº¢¡¢¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤«¤éÊÉÅö¤Æ¤¹¤ë»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¾¯Ç¯¤¬ÊÉÅö¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¸«Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÅê¤²¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛ¤È¤¹¤ëÅêµå¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸Ç¼¹¤·¤è¤¦¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Éã¿Æ¤Ë¶µ¤ï¤ê¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤ê»Ï¤á¤¿ÍÄ¾¯´ü¤Îµ²±¤Ë¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡°éÀ®¤È¤·¤Æ¥×¥íÆþ¤ê¸å¡¢¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢µåÂ®145¥¥í¤«¤é151¥¥í¤Þ¤Ç°ìµ¤¤Ë¿¤Ó¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥Ñ¥ó¤ÈµåÂ®¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÍýÍ³¤Ï¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢°ì¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡×¡£ºÆ¤Óµå°Ò¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¼è¤êÁÈ¤â¤¦¤È·è¤á¤¿¡£
¡¡º£¸å¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤ä¼ÂÀï·Á¼°¤Ç»î¤·¡¢ÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö70¤«¤é80¡ó¤Î²ÄÇ½À¤Ç¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤¤¯¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÓÃæ¤Ç¥Î¡¼¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¼«Í³ÅÙ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÅÚÂæ¤È¤·¤Æ¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë¥¹¥¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤ÎÊý¤¬»È¤¨¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬Âç¤¤¤¡£¤½¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¡£¤½¤ì¤â¡Ö¤À¤¤¤Ö¹â¤¤ÌÜÉ¸¡×¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤¿¤á¡£¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤¬·Ç¤²¤¿¡Ö°ìÅÙ¡¢²õ¤¹¡×¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿º¸ÏÓ¤â¿·¤·¤¤àÆ»á¤ò¿Ê¤à¡£¡Ê¾®ÈªÂç¸ç¡Ë