45歳のローズが“記録ずくめ”のツアー通算13勝目 「大きな名誉であり特権だ」
＜ファーマーズ・インシュランス・オープン 最終日◇1日◇トリーパインズGC サウスC（7765ヤード）、ノースC（7258ヤード・ともにパー72、米カリフォルニア州）＞2019年大会覇者の45歳、ジャスティン・ローズ（イングランド）が、トータル23アンダーで2位に7打差をつける圧勝劇。“記録ずくめ”の大会2勝目となった。
【衝撃の事実】S・シェフラーら世界のトッププロは、クローズスタンスでアプローチを打っていた！ そのメリットとは？
2025年の「フェデックス・セントジュード選手権」以来のツアー通算13勝目を挙げたローズ。「どんな場所でも、どんなコースでも、1打差だろうが何打差だろうが、とにかく勝つこと自体が素晴らしい。初日からプレッシャーの中で戦い、ワイヤー・トゥ・ワイヤー（完全優勝）で前へ進み続けられた。もしかすると、こういう形で勝ち切ったのはこれまでなかったかもしれないし、その意味でも大きな自己満足がある」初日に「62」をマークして首位発進を決めると、2日目は「65」、3日目は「68」と着実にスコアを伸ばして後続との差を広げる。2位に7打差をつけて迎えた最終日。「正直、かなり意識していた。最後の3ホールはそれだけに集中していた」と明かしたのは、1987年のジョージ・バーンズ、99年のタイガー・ウッズが持つ大会4日間トータル22アンダー（266ストローク）の記録更新がかかっていたからだ。最終18番パー5をトータル23アンダーで迎え、パーを取れば記録更新。「23アンダー以上で戻りたい」という思いを胸に、「7打リードしていたとはいえ、最後は派手に締めたくなる」と、無理に2オンを狙わずレイアップを選択。3オン2パットのパーで締めくくった。最終日は3バーディ・1ボギーの「70」。72ホールの大会史上最少スコアとなるトータル23アンダー（265ストローク）をマーク。52年のテッド・クロール、53年と55年のトミー・ボルトに続く、大会史上3人目（4度目）の初日から首位を守る完全優勝を果たした。この快挙に、「今は4日間があまりにも濃密で、大きな視点ではまだ実感が薄い。でも、信じられないような気持ちだ。ここでのタイガーの名場面もたくさん見てきたし、ジョン・ラームの背面からのショットやジェイソン・デイが何度も勝ったことも覚えている。そういう歴史を目撃してきた。その中に自分が加わるのは少し非現実的だけど、大きな名誉であり、特権だ」と、誇らしげな表情を浮かべた。さらに、大会で2位に7打差をつけての勝利は、08年大会のウッズ（8打差）に次ぐ記録。また、59年のマーティ・ファーゴル（当時43歳）が持っていた大会最年長優勝記録も更新した。加えて、45歳以上で7打差以上をつけての優勝は、ツアーとして00年「グレーター・ミルウォーキー・オープン」のローレン・ロバーツ以来となった。ローズは、98年の「全英オープン」で17歳のアマチュアながら4位に入るなど、若くして注目を集めた。しかし、プロ転向後は21試合連続予選落ちを喫するなど苦しみも味わった。欧州ツアーの初優勝までに4年、米ツアー初優勝までには12年かかった。しかし、その後はコンスタントに勝利を積み重ね、13年には「全米オープン」でメジャー初制覇。16年のリオ五輪ではヘンリック・ステンソン、マット・クーチャーとの激闘を制し、金メダルを獲得するなどタイトルを増やし、今週も歴史にその名前を刻んだ。今シーズンの目標について問われると、「メジャーに照準を合わせている。これまでたくさん達成してきたが、多くは“1回きり”だ。達成したものを複数回やれるなら、それは素晴らしい。全英オープンにもマスターズにもかなり近づいた。子どもの頃からの究極の夢は、“4大メジャー制覇”だ。遠い話に聞こえるかもしれないが、ここ1年?1年半の結果を見れば、そこまで離れているわけでもない。信じ続ける価値はある」と強い眼差しで闘志を示した。45歳の挑戦は、まだ始まったばかりだ。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米国男子ツアー 最終結果
金額がすごい！ 米男子ツアー賞金ランキング
松山英樹が2025年に稼いだ金額がすごい
久常涼が47人抜き 松山英樹14位、ローズは3位浮上【男子世界ランキング】
日本勢は？ 米女子ツアー開幕戦の結果
【衝撃の事実】S・シェフラーら世界のトッププロは、クローズスタンスでアプローチを打っていた！ そのメリットとは？
2025年の「フェデックス・セントジュード選手権」以来のツアー通算13勝目を挙げたローズ。「どんな場所でも、どんなコースでも、1打差だろうが何打差だろうが、とにかく勝つこと自体が素晴らしい。初日からプレッシャーの中で戦い、ワイヤー・トゥ・ワイヤー（完全優勝）で前へ進み続けられた。もしかすると、こういう形で勝ち切ったのはこれまでなかったかもしれないし、その意味でも大きな自己満足がある」初日に「62」をマークして首位発進を決めると、2日目は「65」、3日目は「68」と着実にスコアを伸ばして後続との差を広げる。2位に7打差をつけて迎えた最終日。「正直、かなり意識していた。最後の3ホールはそれだけに集中していた」と明かしたのは、1987年のジョージ・バーンズ、99年のタイガー・ウッズが持つ大会4日間トータル22アンダー（266ストローク）の記録更新がかかっていたからだ。最終18番パー5をトータル23アンダーで迎え、パーを取れば記録更新。「23アンダー以上で戻りたい」という思いを胸に、「7打リードしていたとはいえ、最後は派手に締めたくなる」と、無理に2オンを狙わずレイアップを選択。3オン2パットのパーで締めくくった。最終日は3バーディ・1ボギーの「70」。72ホールの大会史上最少スコアとなるトータル23アンダー（265ストローク）をマーク。52年のテッド・クロール、53年と55年のトミー・ボルトに続く、大会史上3人目（4度目）の初日から首位を守る完全優勝を果たした。この快挙に、「今は4日間があまりにも濃密で、大きな視点ではまだ実感が薄い。でも、信じられないような気持ちだ。ここでのタイガーの名場面もたくさん見てきたし、ジョン・ラームの背面からのショットやジェイソン・デイが何度も勝ったことも覚えている。そういう歴史を目撃してきた。その中に自分が加わるのは少し非現実的だけど、大きな名誉であり、特権だ」と、誇らしげな表情を浮かべた。さらに、大会で2位に7打差をつけての勝利は、08年大会のウッズ（8打差）に次ぐ記録。また、59年のマーティ・ファーゴル（当時43歳）が持っていた大会最年長優勝記録も更新した。加えて、45歳以上で7打差以上をつけての優勝は、ツアーとして00年「グレーター・ミルウォーキー・オープン」のローレン・ロバーツ以来となった。ローズは、98年の「全英オープン」で17歳のアマチュアながら4位に入るなど、若くして注目を集めた。しかし、プロ転向後は21試合連続予選落ちを喫するなど苦しみも味わった。欧州ツアーの初優勝までに4年、米ツアー初優勝までには12年かかった。しかし、その後はコンスタントに勝利を積み重ね、13年には「全米オープン」でメジャー初制覇。16年のリオ五輪ではヘンリック・ステンソン、マット・クーチャーとの激闘を制し、金メダルを獲得するなどタイトルを増やし、今週も歴史にその名前を刻んだ。今シーズンの目標について問われると、「メジャーに照準を合わせている。これまでたくさん達成してきたが、多くは“1回きり”だ。達成したものを複数回やれるなら、それは素晴らしい。全英オープンにもマスターズにもかなり近づいた。子どもの頃からの究極の夢は、“4大メジャー制覇”だ。遠い話に聞こえるかもしれないが、ここ1年?1年半の結果を見れば、そこまで離れているわけでもない。信じ続ける価値はある」と強い眼差しで闘志を示した。45歳の挑戦は、まだ始まったばかりだ。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米国男子ツアー 最終結果
金額がすごい！ 米男子ツアー賞金ランキング
松山英樹が2025年に稼いだ金額がすごい
久常涼が47人抜き 松山英樹14位、ローズは3位浮上【男子世界ランキング】
日本勢は？ 米女子ツアー開幕戦の結果