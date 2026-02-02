18歳ルーキー伊藤愛華、アマ岩永姉妹がPGMとスポンサー契約「初優勝を目標に戦います！」
パシフィックゴルフマネジメント（PGM）は2日、女子プロゴルファーの伊藤愛華、アマチュアの岩永杏奈、梨花姉妹の3選手と、2月1日付でスポンサーシップ契約を締結したと発表した。3人は今後、PGMロゴ入りのウェアを着用して2026年度の試合に参戦する。
【写真】伊藤愛華がキャップを脱ぎました
伊藤は現役高校生ながら、2025年の日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）プロテストでトップ合格を果たした。さらに同年12月のQTでも16位に入り、今季レギュラーツアーの前半戦出場権を獲得。新星として期待がかかる。岩永姉妹は、PGMが特別協賛する「PGM世界ジュニアゴルフ選手権 日本代表選抜大会」に出場経験があり、2025年7月の「世界ジュニア」では日本代表として姉妹そろって優勝。さらに杏奈は、同年のステップ・アップ・ツアー「明治安田レディスオープン」でアマチュアとして史上8人目となる優勝を飾った。PGMにとっては今回が初のアマチュア選手とのスポンサー契約となる。PGMは3選手に対し、全国で保有・運営するゴルフ場を練習の場として無償提供するなど、活動を全面的にサポートしていく方針。今回の契約により、PGMのスポンサーシップ契約選手は合計22人となった。以下は3人のコメント。■伊藤愛華「ジュニアの頃からなじみ深いPGM様にスポンサーをしていただけることになり、大変感謝しております。ルーキーイヤーでの初優勝を目標に、PGM様とともにツアーを戦っていきたいと思います！」■岩永杏奈「PGM様とは、世界ジュニア日本代表として世界に挑戦する機会を与えていただいたご縁もあり、一緒に歩んでいけることを楽しみにしています。目標とするプロテスト合格のために、日本全国にゴルフ場を展開されているPGM様のゴルフ場を利用させていただき、これまで以上の努力で精進していきます」■岩永梨花「姉の杏奈と同じタイミングで一緒にスポンサーをしていただけることとなり、大変感謝しております。まだ中学生のためプロテスト受験まで先は長いですが、さらなる上達のためにPGM様のゴルフ場を利用させていただき、これまで以上に頑張ります。応援のほどよろしくお願いいたします」
<ゴルフ情報ALBA.Net>
