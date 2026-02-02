ハイヒール・モモコ、次男と『グラミー賞』へ “顔出し”親子2ショット添え報告「専属通訳助かります」 1993年に結婚、3児の母
お笑いコンビ・ハイヒールのモモコ（61）が2日、自身のインスタグラムを更新。次男と共に『第68回グラミー賞』の会場を訪れたことを明かし、次男との“顔出し”親子2ショットを披露した。
【写真】親子でグラミー賞へ！ ドレッシーな衣装で決めたモモコ＆次男の“顔出し”2ショット
モモコは、1日の投稿で「3年連続ロサンゼルスのグラミー賞に来れました 皆様のおかげ スフィアのこけら落としを見たおかげ!! 次男がラスベガスに住んでたおかげ!! ありがたい」と報告。大胆に美脚をのぞかせた“超ミニ”ワンピース姿の写真を添え、華やかな会場での様子を紹介していた（※『第68回グラミー賞』授賞式は、日本時間2日に開催）。
この日の投稿では「グラミー賞になんと今回は、次男も行かせて貰いました！」と明かすとともに、次男が通訳を務めてくれたことも紹介。モモコは「専属通訳助かります」と感謝し、「今日楽しんで明日、朝イチ帰ります」と伝えた。
モモコは、1993年5月に結婚。長男、次男、長女と3人の子どもが誕生している。
