ビアードパパの新シュークリームブランド、東京駅に限定登場 「日常の中にほんの少しの特別」冬季限定アイテムも【一覧】
シュークリーム専門店・ビアードパパ（運営：株式会社DAY TO LIFE、本社：大阪府大阪市）が手がける東京土産の新シュークリームブランド『Dessert Choux（デセール・シュー）』が、1月31日から東京駅に登場した。バレンタイン期間限定で、東京駅「東京ギフトパレット」に2月15日まで展開される。
【画像】ビアードパパが仕掛ける東京土産のシュークリーム 冬季限定商品も
新ブランド『デセール・シュー』の“デセール”とはフランス料理のコースを締めくくるデザートのこと。いつもは気軽な存在の“シュー”を特別な一皿にドレスアップ。ひとくち食べれば、すべてを忘れてその味に夢中になる。日常の中にほんの少しの特別を。そんな想いから、新しいシュークリームをつくった。
期間中、『デセール・シュー』に出会えるのは全国でも東京駅だけ。新商品として発売される「パヴェ・ド・シュー ショコラ」は冬季限定販売となる。
■Dessert Choux（デセール・シュー）
2026年1月31日（土）〜2026年2月15日（日）
東京ギフトパレット（ウィークリーパレット）※東京駅八重洲北口改札を出てすぐ
営業時間：
平日：9:30-20:30
土日祝：9:00-20:30
※最終日2月15日（日）は18:00閉場
商品ラインナップ
・【冬季限定】パヴェ・ド・シュー ショコラ
キャラメルとアーモンドスライスをシュー生地にトッピングし、香ばしく焼き上げ、仕上げにクーベルチュールチョコレートをハーフディップ。“フルール・ド・セル＝塩の花”と呼ばれる南仏カマルグ産の完全天日塩を使用し、丁寧に炊き上げた塩キャラメルの濃厚で深みのある味わいと、チョコレートのビターでなめらかなくちどけに出会える冬限定の特別な焼菓子。
ラインナップ：4個入 960円／7個入 1680円
・シューもっち
クラッシュナッツをトッピングして焼き上げたクッキーシューの優しい食感の後には、ジャンドゥーヤの濃厚でなめらかな口どけと、もっちりとしたおもちの食感を楽しめる。それはまるで“手のひらサイズのデセール”。
ラインナップ：3個入 855円／6個入 1680円／9個入 2520円
・パヴェ・ド・シュー
“フルール・ド・セル＝塩の花”と呼ばれる南仏カマルグ産の完全天日塩を使用。丁寧に炊き上げたキャラメルとアーモンドスライスをシュー生地にトッピングし、香ばしく焼き上げた。濃厚で深みのある味わいと、驚きのくちどけに出会える焼菓子。
ラインナップ：5個入 890円／8個入 1480円／16個入 2960円
・ムームーシュー
MOU（ムー）とはフランス語で“やわらかい”という意味。ミルク感たっぷりのフレーバークリームをまるで雲のようなもっちり食感のシュー生地でやさしく包み込んだ。
ラインナップ：3個入 1170円
【画像】ビアードパパが仕掛ける東京土産のシュークリーム 冬季限定商品も
新ブランド『デセール・シュー』の“デセール”とはフランス料理のコースを締めくくるデザートのこと。いつもは気軽な存在の“シュー”を特別な一皿にドレスアップ。ひとくち食べれば、すべてを忘れてその味に夢中になる。日常の中にほんの少しの特別を。そんな想いから、新しいシュークリームをつくった。
■Dessert Choux（デセール・シュー）
2026年1月31日（土）〜2026年2月15日（日）
東京ギフトパレット（ウィークリーパレット）※東京駅八重洲北口改札を出てすぐ
営業時間：
平日：9:30-20:30
土日祝：9:00-20:30
※最終日2月15日（日）は18:00閉場
商品ラインナップ
・【冬季限定】パヴェ・ド・シュー ショコラ
キャラメルとアーモンドスライスをシュー生地にトッピングし、香ばしく焼き上げ、仕上げにクーベルチュールチョコレートをハーフディップ。“フルール・ド・セル＝塩の花”と呼ばれる南仏カマルグ産の完全天日塩を使用し、丁寧に炊き上げた塩キャラメルの濃厚で深みのある味わいと、チョコレートのビターでなめらかなくちどけに出会える冬限定の特別な焼菓子。
ラインナップ：4個入 960円／7個入 1680円
・シューもっち
クラッシュナッツをトッピングして焼き上げたクッキーシューの優しい食感の後には、ジャンドゥーヤの濃厚でなめらかな口どけと、もっちりとしたおもちの食感を楽しめる。それはまるで“手のひらサイズのデセール”。
ラインナップ：3個入 855円／6個入 1680円／9個入 2520円
・パヴェ・ド・シュー
“フルール・ド・セル＝塩の花”と呼ばれる南仏カマルグ産の完全天日塩を使用。丁寧に炊き上げたキャラメルとアーモンドスライスをシュー生地にトッピングし、香ばしく焼き上げた。濃厚で深みのある味わいと、驚きのくちどけに出会える焼菓子。
ラインナップ：5個入 890円／8個入 1480円／16個入 2960円
・ムームーシュー
MOU（ムー）とはフランス語で“やわらかい”という意味。ミルク感たっぷりのフレーバークリームをまるで雲のようなもっちり食感のシュー生地でやさしく包み込んだ。
ラインナップ：3個入 1170円