中村江里子、自宅キッチンで夫と“立ち飲み” 手料理つまみながらの晩酌ショットに反響「幸せそうなお顔」「とっても美味しそう」「素敵なご夫婦」
フランス・パリからイタリア・ミラノに“短期移住”している元アナウンサーの中村江里子（56）が2日、自身のインスタグラムを更新。「キッチンで飲みながら、色々つまんでいます」と書き出し、夫でフランス人実業家シャルル・エドワード・バルト氏と自宅で“立ち飲み”を楽しむ夫婦時間のオフショットを公開した。
【写真】「幸せそうなお顔」「とっても美味しそう」自宅キッチンで夫と“立ち飲み”を楽しむ中村江里子 ※料理写真は7枚目
中村は「最近は金曜日と土曜日の夜は2人っきりになってしまうことが多く。『さあて、どうしようか？』と。夫がパリから持ち帰ったトリュフ @bellorrparis と @poilane のパンでシンプルだけどちょっと贅沢簡単ディナー」と状況を説明し、夫婦ショットやバルト氏が料理する様子など、複数枚の写真をアップ。
「我が家が大好きなトリュフの食べ方は パンを焼いて、有塩バターをたっぷり塗り、その上にたっぷりトリュフをのせてガリッと齧る。またはパンを焼いて有塩バター塗り、ハムとコンテチーズそしてたっぷりトリュフのサンドウィッチ」と明かし、ワインのつまみとして作られたお手製の“トリュフサンドウィッチ”の写真も紹介した。
コメント欄に「なんと贅沢な」「食べた〜い」「とっても美味しそう」「2人でキッチンで飲みながら食べるの最高ですね」「いつ見ても、楽しそうで幸せそうなお顔をされていますよね」「素敵なご夫婦」など、さまざまな反響が寄せられている。
中村は1999年3月にフジテレビを退社し、2001年9月にバルト氏と結婚。生活の拠点をパリに移し、04年に長女、07年に長男、10年に次女を出産した。なお、昨年9月からはイタリア・ミラノに1年間の“短期移住”をしている。
