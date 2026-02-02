脳出血で療養中の俳優・清原翔さんが33才の誕生日を迎えた2月2日、自身のインスタグラムを更新。

誕生日を友人に祝ってもらった際の写真を投稿しました。



【写真を見る】【脳出血で療養中】清原翔さん 「昨日みんなが祝ってくれた！」 ３３歳の誕生日迎え 友人との一コマ ファン祝福「あなたの笑顔はいつまでも無敵」「充実した年に」





清原翔さんは「昨日みんなが祝ってくれた！」と綴ると、写真をアップ。



投稿された画像では、友人たちに囲まれ、笑顔を浮かべる、清原翔さんの姿が見て取れます。







この投稿にファンからは「お誕生日おめでとう 充実した年になりますように！」・「きよ、お誕生日おめでとう 笑顔溢れる幸せな一年となりますように…」・「お誕生日おめでとうございます 素敵な笑顔が見られて嬉しいです あなたの笑顔はいつまでも無敵です」などの反響が寄せられています。







清原さんは、2023年2月2日にインスタグラムに投稿し「感染症心内膜炎による脳出血で2020年6月12日に倒れ、3回の手術を経て日々のリハビリを行いながら現在に至っています。」と報告していました。

2024年2月3日には「僕は元気です 復帰に向け頑張ってます！」と投稿し、2024年8月14日に「計画してるのがあるから復活をお待ちを！」と投稿していました。







【 清原翔さん プロフィール 】



生年月日：1993年2月2日

出身地：神奈川県

血液型：O型

身長：185cm

靴サイズ：27.5cm

趣味：カメラ

特技：野球・バレーボール







【担当：芸能情報ステーション】