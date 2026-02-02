ケネディ・センターの大統領専用席に立つトランプ大統領＝2025年3月/Chip Somodevilla/Getty Images/File

（CNN）トランプ米大統領は1日、米首都ワシントンにある文化施設「ジョン・F・ケネディ舞台芸術センター」について、改修のため、7月から約2年間閉館すると明らかにした。ケネディ・センターでは公演が相次いで中止となっていた。

トランプ氏は2期目の政権運営で同センターの刷新を重要課題に掲げており、昨年12月には自身が指名した理事会が建物にトランプ氏の名前を加えた。これを受け、多くのアーティストが出演を取りやめる事態となっていた。

トランプ氏はSNSへの投稿で、7月4日に予定されている閉館について、施設の再建を目指す中で「より迅速かつ質の高い成果をもたらす」と判断したと述べた。

トランプ氏によれば、理事会による閉館の承認を待っているという。

トランプ氏は、財政面でも構造面でも状態が悪化していた老朽化したセンターが、かつてないほど優れた世界クラスの芸術、音楽、娯楽の拠点へと生まれ変わると述べた。資金調達も「万全」だとしている。

トランプ氏は、資金調達の方法や費用については詳細を明らかにしなかった。

情報筋によれば、拡大する芸術家のボイコットは耐えられない状況になりつつあった。短期間、同センターのプログラミング担当副社長を務めたケビン・コーチ氏は、有名アーティストの確保に苦戦していら立っていたという。コーチ氏は就任発表から数日で退任した。