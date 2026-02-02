能登半島地震後に義援金を受け取った石川県の奥能登４市町の生活保護受給世帯のうち、昨年１１月時点で６１世帯分の生活保護が打ち切りになっていたことが県の調査でわかった。

義援金の一部が収入に認定されたため、受給額の根拠となる最低生活費を超えた可能性があるという。

県が４市町の福祉事務所に対し、生活保護の打ち切り世帯数と義援金収入があった世帯数を聞き取って調べた。打ち切りになった世帯数は輪島市が３６、穴水町が１４、能登町が９、珠洲市が２だった。

厚生労働省によると、生活保護はあらゆる収入を活用することが前提の制度。最低生活費から収入を差し引いた額が保護費として支給される。

同省は今回の地震に伴う義援金の扱いについて、東日本大震災時と同様の運用とするよう通達を出した。支給された義援金のうち、生活基盤を回復するために必要な家財の再購入費などは収入として扱わない方針だ。

県厚生政策課は、義援金の一部が収入認定されるのは制度上やむを得ないとしている。その上で担当者は「収入状況によっては保護を再開できる。窓口では、生活に困ったら必ず相談するよう伝えている」と話している。