TBS山形純菜アナウンサー（31）が2日までにインスタグラムを更新。イメチェン写真を公開し、話題となっている。

「髪さらに切ろうか...切りすぎか？ ばっさりいくって迷いますよね笑」とつづり、ボブヘアの写真を公開。ハッシュタグで「＃2016isthenew2026 ＃ショートヘア ＃強めメイク ＃人生で最もショート ＃フィルターが懐かしい」と続けた。

山形アナの投稿に対し「美しさ倍増し」「またまたほれた」「え？切ったってこと？？？昔の写真じゃないよね？ かわいすぎ」などと書き込まれていた。

岩手県出身の山形アナは盛岡三高を経て実践女子大卒業。ミスコンの常連としても知られる。「ミス実践コンテスト2013」「Miss of Miss CAMPUS QUEEN CONTEST 2013」ファイナリスト、14年2月「Miss of Tokyo」グランプリ、同年4月「Miss of Japan」グランプリ、15年11月「2016 ミス・インターナショナル日本代表選出大会」グランプリ、16年10月「2016ミス・インターナショナル世界大会」ではファイナリストの実績がある。17年4月からアナウンサーとしてTBSに入社。現在は「アッコにおまかせ！」の進行を担当。