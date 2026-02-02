TBS山形純菜アナウンサー（2021年6月）

写真拡大

TBS山形純菜アナウンサー（31）が2日までにインスタグラムを更新。イメチェン写真を公開し、話題となっている。

「髪さらに切ろうか...切りすぎか？　ばっさりいくって迷いますよね笑」とつづり、ボブヘアの写真を公開。ハッシュタグで「＃2016isthenew2026　＃ショートヘア　＃強めメイク　＃人生で最もショート　＃フィルターが懐かしい」と続けた。

山形アナの投稿に対し「美しさ倍増し」「またまたほれた」「え？切ったってこと？？？昔の写真じゃないよね？　かわいすぎ」などと書き込まれていた。

岩手県出身の山形アナは盛岡三高を経て実践女子大卒業。ミスコンの常連としても知られる。「ミス実践コンテスト2013」「Miss　of　Miss　CAMPUS　QUEEN　CONTEST　2013」ファイナリスト、14年2月「Miss　of　Tokyo」グランプリ、同年4月「Miss　of　Japan」グランプリ、15年11月「2016　ミス・インターナショナル日本代表選出大会」グランプリ、16年10月「2016ミス・インターナショナル世界大会」ではファイナリストの実績がある。17年4月からアナウンサーとしてTBSに入社。現在は「アッコにおまかせ！」の進行を担当。