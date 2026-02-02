シンガー・ソングライター宇多田ヒカル（42）が1日放送のテレビ朝日系特番「祝！徹子の部屋50周年超豪華！芸能界総出でお祝いSP」に出演。母で歌手の藤圭子さんが出演した過去の映像を振り返った。

黒柳徹子は宇多田と初対面も「初めてお目にかかる気がしてないですよね。お母さまからお話を伺ってたので」と語った。

「私は今回、宇多田さんが来てくれるって聞いて思ったことがあるんです。どうかな、お母さまの映像をあなたと一緒に見るってことなんだけど。どうですか。大丈夫？」と気づかいながら問いかけた。

宇多田は「はい。大丈夫というか是非。すごい光栄というか…」と答えた。

黒柳は「4回出ていただいててね、いつもね良い話しをしてくださいました。特にあなたの話をしてらっしゃる」と紹介し、VTRがスタートした。

28歳の藤圭子さんの映像に宇多田は「かわいい！」と声を上げ、にこやかに見ていた。

宇多田は音楽プロデューサー宇多田照実氏と藤さんの間に誕生。藤さんは69年のデビュー曲「新宿の女」で一躍有名になると「女のブルース」「圭子の夢は夜ひらく」などのヒット曲を世に送り出した。13年に62歳で亡くなった。