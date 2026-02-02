２年連続でア・リーグのサイ・ヤング賞に輝いたタイガースの最強左腕タリク・スクバル投手（２９）の去就が注目されている。今オフを通じて、ドジャース移籍の噂が絶えないが、米メディア「ファンサイデッド」は１日（日本時間２日）、ドジャースとタイガースによる５対１の超大型トレードプランを報じた。

ドジャースの放出候補は先発右腕のエメット・シーハン投手（２６）、昨季２７本塁打を放ったアンディ・パヘス外野手（２５）、球団プロスペクトランキング１位のジョステ・デ・パウラ外野手（２０）、同２位のザヒル・ホープ外野手（２０）、同４位のアレックス・フリーランド内野手（２４）。ドジャースの先発では左腕エースのブレイク・スネル投手（３３）が疲労により調整が遅れており、開幕に間に合わない可能性が伝えられる。

アンドリュー・フリードマン編成本部長（４９）は新たな先発投手獲得に否定的な見解を示しているが、同メディアは「スネルの出場が不透明で、大谷翔平、タイラー・グラスノー、佐々木朗希といったほかの投手たちにも怪我歴がある中で、ドジャースは先発を一人追加する必要を感じるかもしれない。スクバルほど適任はいない」と指摘。さらに「スクバルの獲得は騒動を呼ぶかもしれないが、同時にドジャースが３連覇を目指す最良のポジションに立つことになる」とした。