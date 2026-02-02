真冬の寒空の中、静岡県内でも候補者たちの熱い訴えが続いています。強固な地盤の自民党前職に新人2人が挑む静岡1区の選挙戦を紹介します。



静岡市葵区・駿河区の静岡1区には届け出順に共産の新人、鈴木節子氏。国民の新人、柴田将平氏。自民の前職、上川陽子氏の3人が立候補しています。法務大臣や外務大臣を務めた上川氏に新人2人が挑む構図です。



（自民･前 静岡1区 上川 陽子 候補）

「私は外務大臣、また3回にわたって法の支配を体現する法務大臣として重責を担ってまいりました。皆さまと一緒に縁をいただきながら、静岡を1番の土台に、すべての政策は静岡において。政策立案のすべての過程で静岡をモデルにしたときにどうなるのか、この視点を忘れたことはございません」





公示日の第一声では、重要ポストを担ってきたこれまでの実績とともに、 地元への想いを訴えた自民党の前職 上川陽子氏。今回の衆院選で9選目を狙います。近年の選挙では、全国の自民党議員の応援要請により県外での活動が多かったものの、今回は地元中心の選挙戦を展開。2月1日、静岡市内で行った決起集会では、数百人の支援者を前に”静岡は日本の縮図”として地方創生を訴えました。（自民･前 静岡1区 上川 陽子 候補）「国の成長と発展のための貢献を静岡の素晴らしい地域から努力をしてやらせていただきたいという思いで立候補をしました。私たちの静岡を、本当の意味でこの可能性のある地域を磨いて皆さんと一緒に育てていこうではありませんか」この静岡1区で他候補を寄せ付けない強さを見せてきた上川氏ですが、懸念となるのは去年、連立を解消した”公明党票の行方”。陣営関係者は「1区に関しては影響は限定的で大勢に影響はない」と語るものの、地元市議や県議、支援団体が一丸となって後半戦にかけて引き締めを図ります。その自民党の牙城に挑むのが…。（国民･新 静岡1区 柴田 将平 候補）「社会保障の負担、そして働いても働いても増えない手取り。さらに物価高いつまで続くのか物価高による将来不安、みなさんもあると思います。これからは現役世代が現役世代視点で声を上げていくことが必要だと思っております」国民民主党で新人の柴田将平氏。県内テレビ局の元アナウンサーで、選挙は今回で初挑戦となります。急な選挙戦となり準備不足は否めないものの、県内でアナウンサーとして活動してきた経験を生かし、「現役世代の手取り増」などを街頭で訴えています。（支援者）「がんばってください」（支援者）「若い人が国会でがんばってもらわないと子どもたちの希望にならないと思うので」ここまでの選挙戦では市内各地をくまなく回り支持を呼びかけているほか、SNSも積極的に活用し現役世代や若者層への浸透を図っています。公示直前の週末には榛葉幹事長。そして先週、30日･金曜日には玉木代表が応援に入るなど、党の大物議員も続々と駆け付けて強力にバックアップ。（国民民主党 玉木代表）「柴田候補の演説を横で聞いていて思いました。顔が似ているなと。結構、いわれるんです」後半戦にかけて浮動票を取り込み、小選挙区での勝利を目指します。（国民･新 静岡1区 柴田 将平 候補）「ここからは熱だと思います。パッション。いかに伝播させていくか。確実に期待の声は聞いているので、新しい選択肢として、新しい世代として頑張っていきます」一方、高市政権との違いをアピールするのが共産党で新人の鈴木節子氏です。（共産･新 静岡1区 鈴木 節子 候補）「大企業言いなり、アメリカ言いなりの軍事費にばかりお金をかける。ここにメスを入れよう。これでなかれば財源は作れない。他党にはこういった税制改革の提案はありません」過去に静岡市議を5期、県議を1期務めた鈴木氏。市民の暮らしに寄り添ってきた経験を活かして国政に挑戦します。（共産･新 静岡1区 鈴木 節子 候補）「今回の選挙は自民党の是非を問う選挙となりました。いろいろな政党がありますが自民党政治の枠の中でしか政策を打ち出していない。日本共産党は真正面から自民党政権と対決軸を目指す唯一の政党であります」鈴木氏は「各党の政策の違いが見えにくい」と批判したうえで、”消費税一律5％”や”軍事費を削り国民の暮らしを豊かにする”と訴えています。（共産･新 静岡1区 鈴木 節子 候補）「平和を守るためには軍事費増強ではないしもっと暮らし福祉を充実させるためには戦争に逆戻りする政治ではだめ。それこそが、今、日本が進むべき道だと訴えていきます」