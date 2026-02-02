大阪マラソン（２２日号砲）の主催者は２日、大阪市内で会見を開き、招待選手２２人（男子１４、女子８）ら出場選手を発表した。

男子は前回優勝のイフニング・アダン＝エチオピア＝、同４位で日本歴代８位の記録（２時間５分５８）を持つ細谷恭平＝黒崎播磨＝、前々回優勝の平林清澄＝ロジスティード＝らがエントリー。招待選手からは外れたが、今年元日のニューイヤー駅伝２区で２２人抜きの快走を見せ区間新記録をマークした吉田響＝サンベルクス＝は初マラソンとなる。

前回２位の近藤亮太＝三菱重工＝など、２２年から４大会連続で初マラソン日本最高が出ている高速レース。日本陸連の高岡寿成シニアディレクターは「吉田響選手は駅伝の走り見る限り（マラソンで）どこでスパートするのか想像がつかない。彼がどういうスタイルかというのも興味があるし、勝つことができれば、日本マラソン界の強みになる」と５大会連続の新星誕生にも期待を寄せた。

今大会は、２８年ロサンゼルス五輪日本代表の座を懸けて来秋に行われるマラソングランドチャンピオンシップ（ＭＧＣ）の出場権も争われる。