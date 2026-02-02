真冬の寒空の中、静岡県内でも候補者たちの熱い訴えが続いています。島田市、焼津市、藤枝市などの静岡2区は中道の前職、鈴木岳幸さん自民の前職、井林辰憲さんの与野党一騎打ちに…。



この選挙区で5連勝してきた自民党の井林辰憲氏は、新人時代から街頭に立って培った知名度を強みに6期目を目指します。



おととい1月31日、藤枝駅前で行われた決起集会には、牧野復興大臣や鈴木幹事長らも応援に駆けつけました。





（自民党 鈴木 幹事長）「高市首相のもとで、責任ある積極財政をはじめ、そして防衛力、外交力の強化をはじめ、 新しい政策を前に進めようとするときに、今のこの議席の数ではとても前に進めることが できません」井林氏は、これまで取り組んできた「所有者不明土地問題」などの実績を前面に地域の課題を国政に届けたいと意気込んでいます。（自民･前 静岡2区 井林 辰憲 候補）「この地域には、国政と国に関する大きな課題、リニア中央新幹線の問題や浜岡原発の問題もあります。地域の声を国に届けていく、そして、それは間違いなくこの地域にとって私は必要なことだと思っております。5回の選挙をくぐり抜けさせていただいた。今日お集まりの皆さま方の思いに、気持ちに、御恩に返すためにも、何がなんでも勝ち抜かなければ いけないそう思っております」前回選、井林氏に敗れて比例復活した中道改革連合の鈴木岳幸氏。地上戦を広く展開する鈴木さんをそばで支えるのは公明党の地元議員です。おととい1月31日は焼津駅前で、公明党出身で同じ中道の候補とともに演説を行いました。（中道･前 静岡2区 鈴木 岳幸 候補）「何はおいても、まず政策を進めるということ生活者ファースト、命と暮らしと平和を守るという 理念でくっついた、理念で仲間となった政党であります」政策の柱に掲げる「食料品の消費税0％」について与党との違いをアピールしました。（中道･前 静岡2区 鈴木 岳幸 候補）「我々は食料品の消費税0％を実現しますと言っています。それも期限を切って今年の秋からやると言ってるんです。もう検討の時期は終わってます。 これだけ我々の生活が困っているんだから、皆さんね、今回、政策の柱に据えている我々一般市民のための政策、暮らしを底上げする政策で、まさに生活者ファースト、命と暮らしと平和を守るための 第一歩の政策です。今こそ、皆さんの力を結集して、 この地域を共に元気にしていこうではありませんか。たけゆき、頑張ります」選挙戦は早くも中盤戦、各陣営の舌戦はますます熱を帯びています。