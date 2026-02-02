２日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、東京・東上野の路上で１月２９日夜、男性が３人組の男らに催涙スプレーをかけられ約４億２３００万円が入っていたとみられるスーツケース３個を奪われる一方、同月３０日未明にも東京・大田区の羽田空港駐車場で、別の男性が催涙スプレーをかけられる事件も発生。車の中に約１億９０００万円入りのスーツケースがあったというこの人物が香港到着後にも再度襲撃され、約５８００万円を奪われた３つの事件について報じた。

香港で逮捕された６人の中に羽田空港の事件では被害者だった内通者がいた、羽田空港での被害者の１人は昨年１１月にも約１億円の強盗被害に遭っていたなどの新たな展開も加わる中、コメンテーターで出演のタレントのユージは「気になる点があるんですけど、羽田空港で未遂で終わったじゃないですか？ 一度襲われてるけど、取られなかった。結果的に香港に行ったら、香港で取られてしまった。そもそも羽田空港で未遂に終わるていうのが、よく分からないんですよ」とまず発言。

「結局、内通者の男性というのは羽田空港の時点で（一緒に）いたわけで。ということは正確な情報も既に内通者ですから伝えられているんですよ。だから襲われたわけですよね」と続けると「でも、取られなかった。仮にそれで取れていたとしたら、その人たちは香港に行かずに香港での逮捕には至らなかった可能性もあるわけですよね。日本で取るのと香港で取るのとでは、同じグループなのか分け前が違うのか、はたまた最初から羽田空港は未遂で終わらせる目的で香港に行くのは計算済みだったのか。未遂で終わる理由が分からないんですよ」と話していた。