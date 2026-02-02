モーニング開催のボートレース鳴門G1「第69回四国地区選手権」は2日、安定板が外れた状況で3日目の開催が行われた。

コンマ06のスタートも実らなかった。3日目10Rの重成一人（47＝香川）は4着。チルト3で5コースの菅章哉がスリット後に伸びかけたところ、4コースの石丸海渡にコツーンと当たった。その弾みで石丸に勢いが付き、3コースの重成は包まれる形。厳しい隊形だった。

「石丸がええ思いしたのは納得がいきませんね（笑い）。でも、2日目より確実に良くなっています」

石丸をいじりつつ、確実にという部分には力を込めた。6着でもおかしくない隊形から4着に追い上げ。上積みがあったればこそだ。

「自分の形にペラを叩いていたのを、前の人の雰囲気を残しつつ、自分の形も加えたら良くなりました。押し感が出てきましたね」

“重成流”の解説が心地よい。「上積みの余地は確実にあります」と再度、確実にという部分に力を込めてコメントをくれた。予選ラストは9R6号艇の1走。しっかりまとめて3着勝負の突破を狙う（3日目終了時点の得点率は6.20で片岡雅裕と並ぶ13位。準優勝戦進出ボーダーは6.00と推定）。