きょうから緊急避妊薬が処方箋なしで買えるようになります。薬剤師の目の前で服用するルールとなっていますが、プライバシーの配慮はどのようになっているのでしょうか。

東京都内のドラッグストア。きょうから店頭に並べられているのは…

記者

「緊急避妊薬のノルレボです」

緊急避妊薬「ノルレボ」は、性行為から72時間以内に服用することで、妊娠を8割程度防ぐとされています。1錠で税込み7480円。

購入にはこれまで医師の処方箋が必要でしたが、きょうから処方箋なしでも買えるようになります。

記者

「緊急避妊薬は薬剤師の方の前で飲む必要があります」

薬剤師が対面で販売し、その場で服用するルールになっています。

ウエルシア薬局では、研修を受けたおよそ7000人の薬剤師が対応を行うということです。

ウエルシア薬局 薬剤師

「薬の内容的にセンシティブなものがあるので、プライバシーに配慮した対応を心がけていきたい」

人目が気にならないようカウンターには仕切りが設置されているほか、性暴力の被害に遭った場合にはそのことを指さしで伝えられる形をとっています。

厚生労働省は購入できるおよそ7300の店舗をホームページで公表しています。