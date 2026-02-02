ÆÈ¼«¡Ú óîÆ£µþ»Ò ¡Û¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÎø°¦¤Ï¡Öºá¡×¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤â¤¹¤´¤¯Ê¬¤«¤ë¤·¡¢¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ä¡×¡¡¸µ¡¦¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¡¡¼ç±é±Ç²è¡ØÎø°¦ºÛÈ½¡Ù¤ÇÌä¤¦¥ê¥¢¥ë
¸µÆü¸þºä46¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤ÎóîÆ£µþ»Ò¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡ØÎø°¦ºÛÈ½¡Ù¡£
¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥é¥¤¥Ö¤ä°®¼ê²ñ¤Ê¤Éà¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥ê¥¢¥ëá¤òÉ½¸½¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤¬Îø°¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ïºá¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¡¢Åú¤¨¤Î½Ð¤Ê¤¤Ìä¤¤¤Ë¡¢¤É¤¦¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡©
óîÆ£¤µ¤ó¤¬TBS¤Î¼èºà¤ËÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ºîÉÊ¤¬ÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢Îø°¦¶Ø»ß¥ë¡¼¥ë¤òÇË¤Ã¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤¬ºÛÈ½¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤Ç¤¹¡£
½é¤á¤ÆµÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À»þ¤Î´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖºÇ½é¸«¤¿¤È¤¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¾×·â¤È³ëÆ£¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤ÇµÓËÜ¤òÆÉ¤ß¿Ê¤á¤ë¤Û¤É¤Ë¼æ¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤¿¤À¤¿¤ÀÊª¸ì¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Æ¡£¤³¤Î¼ç¿Í¸ø¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Î½÷¤Î»Ò¤ò¡¢¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»ä¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ë¡¢À¸¡¹¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«ÉÁ¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¹¤´¤¯¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯4·î¤ËÆü¸þºä46¤òÂ´¶È¤·¤¿¸å¡¢ºÆ¤Óà¥¢¥¤¥É¥ëá¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿óîÆ£¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æà¥¢¥¤¥É¥ëá¤ÏÆÃÊÌ¤Ê»Å»ö¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤Ïº£¤Ç¤âÅö»þ¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤ÉàÅ·¿¦á¤Ç¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¤Æ¡£àÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤âÀäÂÐ¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹á¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤ÆÂ´¶È¤·¤¿¤°¤é¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ê¤ª»Å»ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ìò¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Þ¤¿¥¢¥¤¥É¥ë»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤òÁÈ¤ó¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Ç¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·àÃæ¤Ë¤Ï¥é¥¤¥Ö¤ä°®¼ê²ñ¤Î¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¤Ï¸½Ìò»þÂå¤Î¶õµ¤´¶¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥Ö¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆóîÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ò¥¨¥¥¹¥È¥é¤È¤·¤Æ¸Æ¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ÏÁ´°÷à¥×¥íá¤È¤¤¤¦¤«¡£»ä¤â¤¹¤´¤¯Åö»þ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡£²û¤«¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºîÉÊÁ°È¾¤Ç¤Ï¡¢¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¸½¼Â¤âÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
óîÆ£¤µ¤ó¤Ï»³²¬¿¿°á¡Ê·àÃæ¤ÎóîÆ£¤µ¤ó¤ÎÌò¡Ë¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¸þ¤¹ç¤¤Êý¤È¤«¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤È¤«¡¢Ãç´Ö»×¤¤¤Î´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï»÷¤Æ¤¤¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¿¿°á¤Î¿ÍÊªÁü¤ò¡Ö¤¹¤´¤¯¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡×¤ÈÂª¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤éÅØÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¿¿ÌÌÌÜ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢»ä¤â»÷¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÌò¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤¤¹©É×¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¤¥É¥ë¤ò±é¤¸¤ë¾å¤Ç°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Öà¥¢¥¤¥É¥ë¡¦óîÆ£µþ»Òá¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Ìòºî¤ê¤Ç¤Ï³°¸«¤âÊÑ²½¤ò¤Ä¤±¡¢¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¤â°ìÅÙ¤âÀ÷¤á¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Ç½é¤á¤ÆÈ±¤òÀ÷¤á¤Æ¤ß¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤È¤¤¤¦¤«¡¢º£¤Þ¤Ç¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Ë¤â¡¢»³²¬¿¿°á¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿ÍÊª¤Ë¤âË×Æ¬¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢óîÆ£¤µ¤ó¤¬à¾ÝÄ§Åªá¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Ö¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
óîÆ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö·É¤È¿¿°á¤ÎÎø°¦¤¬²þ¤á¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¼Ö¤Î¥·¡¼¥ó¡£¤½¤³¤¬¤Þ¤µ¤Ë¡ØÎø°¦ºÛÈ½¡Ù¤Î¾ÝÄ§¤È¤¤¤¦¤«¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¹¥¤¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡£à¥¢¥¤¥É¥ë¤ÈÎø°¦á¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤¹¤´¤¯Èþ¤·¤¯±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¸åÈ¾¤Ï°ìÅ¾¤·¡¢Ë¡Äî¤Ç¤Î¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»£±Æ»þ¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Ñ¡¼¥È¤ò¼è¤ê½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£³Ú²°¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â»£±Æ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âÁ´Éô¤¬¥¬¥é¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¹¤´¤¯¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤Ç¤·¤¿¤·¡¢ËÜÅö¤ËË¡Äî¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È»£±Æ»þ¤Î¿´¶¤òÅÇÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ë¡Äî¥·¡¼¥ó¤Ç°Õ¼±¤·¤¿ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢óîÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÁ´ÉôÊÑ¤ï¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ë¤·¤¿¤¯¤Æ¡£¤â¤Á¤í¤ó¥á¥¤¥¯¤â¤Û¤Ü¥¹¥Ã¥Ô¥ó¤Î¾õÂÖ¤Ç½Ð¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥¢¥¤¥É¥ë´¶¤Ï¤â¤¦¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖËÜÅö¤ËË¡Äî¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¸ý¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¾Ú¸À¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤Î²áµî¤È½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÂæ»ì¤ÎÃæ¤Ç¡ØÃæ³Ø»þÂå¤«¤é¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÆ´¤ì¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ù¤½¤ÎÄ¹Âæ»ì¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¤¹¤´¤¯¼«Ê¬¤Î¼ÂÂÎ¸³¤Ç¤â½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¶»¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¤É¤¦±é¤¸¤¿¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÂª¤¨¡¢¡Ö¼ÒÄ¹¤µ¤ó¤«¤é¤¹¤´¤¤»ëÀþ¤Ç¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¿¿°á¤ÎÀ®Ä¹¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤ª¼Çµï¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¿ÍÊª¤ÎÀ®Ä¹¤ò¼´¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆËÜºî¤¬Åê¤²¤«¤±¤ë¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¡ØÎø°¦¡Ù¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡Øºá¡Ù¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¡£
¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢óîÆ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤ÏÎø°¦¤ò¤·¤Á¤ã¥À¥á¤È¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦Åú¤¨¤¬¤Ç¤Ê¤¤ÌäÂê¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢´ÊÃ±¤Ë·ëÏÀ¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤À¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤â¤¹¤´¤¯Ê¬¤«¤ë¤·¡¢¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¢¥¤¥É¥ë¤â¤Ò¤È¤ê¤Î½÷À¡¦¿Í´Ö¤À¤·¡¢20Âå¤È¤«10Âå¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦Âç»ö¤Ê10Ç¯¤òÎø°¦¤ò°ìÀÚ¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢à¤½¤¦¤Àá¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦Åú¤¨¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤¡×¤È¿´¤ÎÍÉ¤ì¤ò´Þ¤ó¤À¤Þ¤Þ¸ÀÍÕ¤òÃÖ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤¬¤É¤¦»×¤Ã¤¿¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»ä¤È¤·¤Æ¤â¡¢»³²¬¿¿°á¤ò±é¤¸¤¿»ä¤È¤·¤Æ¤â¤¹¤´¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È´ÑµÒ¤ËÌä¤¤¤òÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢º£¸åÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤Î1Ç¯´Ö¤¹¤´¤¯»ä¤Î¿ÍÀ¸¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤È¤«¡¢Ì´¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×¤È¼Â´¶¤ò¹þ¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½¸«¤¿·Ê¿§¤òËº¤ì¤º¤Ë¡¢¤½¤Î½é¿´¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤³¤³¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤³¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÌò¼Ô¤È¤·¤Æ°ìÊâ¤º¤Ä¤Þ¤¿´èÄ¥¤í¤¦¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÀÑ¤ß¾å¤²¤¿»þ´Ö¤òÅÚÂæ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¿·¤·¤¤·Ê¿§¤Ø¸þ¤«¤¦¡£¤½¤ÎÊâ¤ß¤ÎÅÓÃæ¤Ç¡ØÎø°¦ºÛÈ½¡Ù¤Ï¡¢óîÆ£µþ»Ò¤µ¤ó¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤ÊÀáÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
