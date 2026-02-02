モネ作品のオリジナルしおり＆ステッカーを無料配布。都内で「モネ」展開幕記念イベントがスタート。

2026年2月7日からアーティゾン美術館で開催される「クロード・モネ −風景への問いかけ」展。

これを記念し、対象の書店と商業施設で展覧会オリジナルしおりとステッカーの配布が始まりました。

モネの代表作がコンパクトサイズに

●オリジナルしおり

2月1日から、クロード･モネの代表作《戸外の人物習作−日傘を持つ右向きの女》をデザインしたしおりを配布中。

日傘を持つ女性の周りには切り込みが入っており、本や手帳に挟んで使うことができます。

配布場所は、三省堂書店（池袋、有楽町、アトレ秋葉原1、アトレ上野、東京ソラマチ、経堂、大宮、そごう千葉、カルチャーステーション千葉）と銀座 蔦屋書店。

2月7日から3月8日まで、コレド室町テラスの一部店舗では、クロード·モネの作品《ジヴェルニーのモネの庭》特別バージョンのステッカーを設置します。

なお、2月21日は休館日。ステッカーはなくなり次第終了です。

また2月7日から、アーティゾン美術館周辺エリアを中心とした、カフェ、レストラン、雑貨店、宿泊施設などでもステッカーを配布。

ステッカーは《アルジャントゥイユのレガッタ》、《昼食》、《サン=ラザール駅》の3種類。配布場所によって種類が異なります。

オリジナルステッカー《トルーヴィル、ロシュ·ノワールのホテル》は、会期中の指定日に「クロード・モネ −風景への問いかけ」展に来場した人にも配布します。

様々な施設で、モネの世界観を体感してみては。

（東京バーゲンマニア編集部）