トラウデン直美「銃を持った人たちに…」 ドイツ人の父から聞いたリアルな体験談にスタジオ震撼

過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授する反面教師バラエティ『しくじり先生 俺みたいになるな!!』。

1月30日（金）放送の同番組では、ゲストの父親のエピソードにスタジオが震撼する場面があった。

今回は、これまで数々のしくじり実話を解説してきた“しくじり学園”の看板講師・カズレーザーが登壇。ベルリンの壁崩壊のウワ側にあったしくじりを徹底解説した。

カン違い発言からひとつの国が消滅したという歴史的大事件を学んでいくなか、生徒役で出演したトラウデンは、ドイツ人の父から聞いたというエピソードを激白する。

「父は西側の人だったんですけど、ベルリンではなく、東と西の境目、国境の湖で泳いでいたんですって」と語るトラウデン。

続けて「危うく（東ドイツに）入っちゃいそうになったときに、銃を持った警備隊の人たちに“お前は何の用でこっちに入ってこようとしているんだ！”とワーッと言われて、“ごめんなさい！ちょっと泳いでいただけです”と慌てて西に戻った…という話を聞きました」と告白した。

そのリアルな体験談に、一同は「スゴイ話！」「（当時は）そんな感じだったんだ…」と震撼していた。