Snow Manが、新曲「STARS」を本日2月2日に配信リリース。あわせて、同楽曲のMVが本日21時よりプレミア公開される。

同楽曲は夢に向かって歩き続けるすべての人の背中を押す、エネルギッシュで希望に満ちた楽曲。TBS系スポーツ2026のテーマ曲となっており、TBSで中継される『ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック』（2月6日～22日）でも使用される。

同楽曲は、努力や悔しさを乗り越えて辿り着いた“この一瞬、たった一回”を、信じて進めと真っ直ぐに語りかけ、誰1人同じではないそれぞれの“星”が挑戦の先で輝くことを願いながら、聴く人の心に勇気を灯し、スタートラインに立つ瞬間を特別なものにしてくれる、挑戦する全ての人に送る1曲だ。

なお、Snow Manは今夜19時から放送される『CDTV ライブ！ライブ！』（TBS系）にて、同楽曲をテレビ初披露する。

（文＝リアルサウンド編集部）