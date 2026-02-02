衆議院議員選挙の投開票まであと１週間を切りました。

【写真を見る】衆議院選挙 期日前投票をした人が前回同時期比で2割少なくなる 投開票まで1週間切る（山形）

きのうまでに県内で期日前投票を済ませた人は、前回の同じ時期に比べ２割ほど少なくなったことが分かりました。

県選挙管理委員会によりますと、きのうまでの５日間で期日前投票を済ませた人は県全体で４万７３１０人です。

これは（公示日前日・２６日現在）有権者のおよそ５．５％にあたります。前回の衆院選の同じ時期に比べ１万１９２５人減少しています。

地域別では、山形市でおよそ５８００人、鶴岡市でおよそ１２００人少なくなっています。

今回の期日前投票では、最高裁の裁判官をチェックする国民審査の投票が（投票日の７日前にあたる）きのうから始まっています。

県選挙管理委員会では、これまでに期日前投票を済ませた有権者のうち、およそ半数がきのう（１日・日曜日）済ませていることから、国民審査の投票開始を待って

投票を行った人も多いのではと分析しています。





期日前投票所は開設期間に違いがあるものの各市町村の庁舎や公共施設のほか、商業施設など県内７０か所で開設されます。