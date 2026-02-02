右SBであれ、ボランチであれ、ハイパフォーマンスを見せているソボスライ。（C）Getty Images

　リバプールのMFドミニク・ソボスライが自身の起用法について言及した。

　ボランチを本職とするこのハンガリー代表はアルネ・スロット監督のもと、今季は右サイドバックでもプレー。プレミアリーグ第２節のニューカッスル戦（３−２）で抜擢され、好パフォーマンスを披露して以降は、リバプールが右サイドバックの人材不足に陥った際にたびたび起用されている。

　現在も右SBを本職とするDFコナー・ブラッドリーやDFジェレミー・フリンポンが怪我で離脱しているなか、ソボスライは現地１月31日に行なわれた直近のニューカッスル戦（４−１）でも同ポジションでフル出場。勝利に貢献した。
 
　リバプールの地元メディア『Liverpool ECHO』によると、ソボスライはその現状について、こう述べている。

「正直、長期的にも中期的にも考えていない。以前から言っているように自分はミッドフィルダーだ。右サイドバックの同僚たちが怪我から復帰して、自分が中盤に戻れることを願っている。でも、チームや監督が僕をそこで必要とするなら、ベストを尽くす。しかし今はワタ（遠藤）がプレーできる状態で、カーティス（・ジョーンズ）もできる。選択肢がかなりある。僕は右サイドバックよりもミッドフィルダーだ。ゴールの近くでより危険な存在になれる」

　今季は右SBでも、ボランチでも高いレベルを見せているソボスライ。本人は主戦場の中盤でのプレーを望んでいるようだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

