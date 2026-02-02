「前回のW杯の時も…」484日ぶり実戦復帰の27歳DF、90分出場できなくても日本代表に招集か。森保監督が言及した“驚き”のプラン
日本代表の森保一監督が約２週間に渡るヨーロッパ視察を終え、２月２日に帰国。羽田空港内で囲み取材に応じ、前日に484日ぶりの実戦復帰を果たしたアヤックスのDF冨安健洋に言及した。
森保監督は１月28日に開催されたチャンピオンズリーグのアヤックス対オリンピアコス戦を現地で視察。冨安は登録外のためプレーしなかったが、直接面会し、「いい状態で、コンディションは上がっている」と話していたという。
そして、その３日後のエクセルシオール戦で81分から途中出場した27歳について、「90分出られないと代表の候補ではないのか、時間限定でも候補になってくるのか」という質問を受けると、指揮官は「コンディションを見極めて、最終的に決めたい」と回答。時間を限定して起用する可能性を明かした。
「前回のワールドカップの時も途中から出場して、相手の攻撃の切り札をすべてトミが抑えてくれて、スペインに勝てたり、ドイツ戦でも相手の攻撃の形を彼が止めてくれた。90分出てもらえることが確認できればもちろんいいですけど、ピンポイントでも我々の戦力となり得るコンディションであると見極めたときは招集していきたい。そこは最終的な状況を見て」
キャプテンの遠藤航など一部の選手を除いて、基本的にはクラブでコンスタントに試合に出ている選手を招集してきた森保監督だが、ワールドカップを見据え、驚きの“ポイント起用”のプランも持っているようだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「記録的な移籍金となる」超絶ゴラッソの22歳日本代表が欧州超名門に電撃移籍か！公式オファーと精通記者が報道！プレミア＆ブンデスのクラブとの争奪戦に
森保監督は１月28日に開催されたチャンピオンズリーグのアヤックス対オリンピアコス戦を現地で視察。冨安は登録外のためプレーしなかったが、直接面会し、「いい状態で、コンディションは上がっている」と話していたという。
「前回のワールドカップの時も途中から出場して、相手の攻撃の切り札をすべてトミが抑えてくれて、スペインに勝てたり、ドイツ戦でも相手の攻撃の形を彼が止めてくれた。90分出てもらえることが確認できればもちろんいいですけど、ピンポイントでも我々の戦力となり得るコンディションであると見極めたときは招集していきたい。そこは最終的な状況を見て」
キャプテンの遠藤航など一部の選手を除いて、基本的にはクラブでコンスタントに試合に出ている選手を招集してきた森保監督だが、ワールドカップを見据え、驚きの“ポイント起用”のプランも持っているようだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「記録的な移籍金となる」超絶ゴラッソの22歳日本代表が欧州超名門に電撃移籍か！公式オファーと精通記者が報道！プレミア＆ブンデスのクラブとの争奪戦に