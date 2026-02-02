BTS・Vのビジュアルが、東京・銀座駅構内をジャック

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BTS・Vが起用された「パラダイスシティ」の広告が、東京・銀座駅構内にて展開されている。

■アートやファッションの分野でも独自の感性を発信し続けるBTS・V

「パラダイスシティ」は、3,000点以上のアート作品が点在する空間をはじめ、エンタテインメント、ウェルネスなど静と動の多層的な体験を通じて訪れる人の感性をひらく、韓国最大級の統合型リゾート。

本広告では、パラダイスシティのブランドメッセージ「FEEL YOUR PARADISE-それは、夢のような韓国」の世界観を表現。音楽活動にとどまらず、アートやファッションの分野でも独自の感性を発信し続けるBTS・Vの姿勢がパラダイスシティの世界観と重なり合い、今回のビジュアル広告が実現した。

なお、パラダイスシティ内にある屋内型テーマパーク「ワンダーボックス」を背景にしたビジュアルは、今回の銀座駅構内での広告展開にて世界初公開。メリーゴーランドとともに軽やかに切り取られた、無邪気さと解放感がにじむVの表情に注目だ。

なお、ビジュアル広告の掲出期間は、2026年2月2日から2月8日までとなっている。

