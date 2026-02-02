日経225オプション2月限（2日日中） 4万9000円プットが出来高最多1304枚
2日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万4101枚だった。うちプットの出来高が7431枚と、コールの6670枚を上回った。プットの出来高トップは4万9000円の1304枚（128円高405円）。コールの出来高トップは5万8000円の1214枚（52円安62円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
134 0 1 67000
3 -1 1 66000
114 0 2 65000
67 -1 3 64000
214 -3 4 63000
407 -5 6 62000
479 -8 10 61000
572 -13 19 60000
799 -29 34 59000
1214 -52 62 58000
772 -96 120 57000
168 -121 169 56500
7 -79 221 56375
74 -107 218 56250
454 -136 239 56000 3340 1
3 -15 405 55875
13 -135 295 55750
10 -155 315 55625
421 -170 310 55500
28 -135 455 55250
6 -85 525 55125
212 -215 420 55000
4 +25 510 54875
3 +315 1010 54750
1 0 780 54625
105 -220 575 54500 1870 3
16 -250 710 54250 1395 4
2 -130 860 54125 1410 2
128 -320 740 54000 1990 +380 80
2 +385 1225 53750 1690 +180 6
5 -110 1020 53625 1400 1
76 -365 915 53500 1770 +385 33
4 1110 53375 1460 +130 2
6 -140 1050 53250 980 -245 2
53125 1475 +255 3
89 -385 1225 53000 1425 +255 147
10 1395 52875 820 -415 6
15 +65 1330 52750 1355 +195 7
1 -190 1450 52625 985 -100 1
17 -410 1470 52500 1320 +360 105
52375 700 -325 3
52250 665 -240 7
52125 640 -210 6
52000 1115 +265 109
51875 750 -70 2
51750 880 +145 19
51500 905 +195 69
51375 690 +30 1
51250 725 +90 14
51125 700 +75 2
9 2500 51000 795 +220 273
50875 640 +65 3
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
134 0 1 67000
3 -1 1 66000
114 0 2 65000
67 -1 3 64000
214 -3 4 63000
407 -5 6 62000
479 -8 10 61000
572 -13 19 60000
799 -29 34 59000
1214 -52 62 58000
772 -96 120 57000
168 -121 169 56500
7 -79 221 56375
74 -107 218 56250
454 -136 239 56000 3340 1
3 -15 405 55875
13 -135 295 55750
10 -155 315 55625
421 -170 310 55500
28 -135 455 55250
6 -85 525 55125
212 -215 420 55000
4 +25 510 54875
3 +315 1010 54750
1 0 780 54625
105 -220 575 54500 1870 3
16 -250 710 54250 1395 4
2 -130 860 54125 1410 2
128 -320 740 54000 1990 +380 80
2 +385 1225 53750 1690 +180 6
5 -110 1020 53625 1400 1
76 -365 915 53500 1770 +385 33
4 1110 53375 1460 +130 2
6 -140 1050 53250 980 -245 2
53125 1475 +255 3
89 -385 1225 53000 1425 +255 147
10 1395 52875 820 -415 6
15 +65 1330 52750 1355 +195 7
1 -190 1450 52625 985 -100 1
17 -410 1470 52500 1320 +360 105
52375 700 -325 3
52250 665 -240 7
52125 640 -210 6
52000 1115 +265 109
51875 750 -70 2
51750 880 +145 19
51500 905 +195 69
51375 690 +30 1
51250 725 +90 14
51125 700 +75 2
9 2500 51000 795 +220 273
50875 640 +65 3