　2日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万4101枚だった。うちプットの出来高が7431枚と、コールの6670枚を上回った。プットの出来高トップは4万9000円の1304枚（128円高405円）。コールの出来高トップは5万8000円の1214枚（52円安62円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　 134　　　 0　　　 1　　67000　
　　 3　　　-1　　　 1　　66000　
　 114　　　 0　　　 2　　65000　
　　67　　　-1　　　 3　　64000　
　 214　　　-3　　　 4　　63000　
　 407　　　-5　　　 6　　62000　
　 479　　　-8　　　10　　61000　
　 572　　 -13　　　19　　60000　
　 799　　 -29　　　34　　59000　
　1214　　 -52　　　62　　58000　
　 772　　 -96　　 120　　57000　
　 168　　-121　　 169　　56500　
　　 7　　 -79　　 221　　56375　
　　74　　-107　　 218　　56250　
　 454　　-136　　 239　　56000　　3340 　　　　　　　 1　
　　 3　　 -15　　 405　　55875　
　　13　　-135　　 295　　55750　
　　10　　-155　　 315　　55625　
　 421　　-170　　 310　　55500　
　　28　　-135　　 455　　55250　
　　 6　　 -85　　 525　　55125　
　 212　　-215　　 420　　55000　
　　 4　　 +25　　 510　　54875　
　　 3　　+315　　1010　　54750　
　　 1　　　 0　　 780　　54625　
　 105　　-220　　 575　　54500　　1870 　　　　　　　 3　
　　16　　-250　　 710　　54250　　1395 　　　　　　　 4　
　　 2　　-130　　 860　　54125　　1410 　　　　　　　 2　
　 128　　-320　　 740　　54000　　1990 　　+380　　　80　
　　 2　　+385　　1225　　53750　　1690 　　+180　　　 6　
　　 5　　-110　　1020　　53625　　1400 　　　　　　　 1　
　　76　　-365　　 915　　53500　　1770 　　+385　　　33　
　　 4　　　　　　1110　　53375　　1460 　　+130　　　 2　
　　 6　　-140　　1050　　53250　　 980 　　-245　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　53125　　1475 　　+255　　　 3　
　　89　　-385　　1225　　53000　　1425 　　+255　　 147　
　　10　　　　　　1395　　52875　　 820 　　-415　　　 6　
　　15　　 +65　　1330　　52750　　1355 　　+195　　　 7　
　　 1　　-190　　1450　　52625　　 985 　　-100　　　 1　
　　17　　-410　　1470　　52500　　1320 　　+360　　 105　
　　　　　　　　　　　　　52375　　 700 　　-325　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　52250　　 665 　　-240　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　52125　　 640 　　-210　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　52000　　1115 　　+265　　 109　
　　　　　　　　　　　　　51875　　 750 　　 -70　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　51750　　 880 　　+145　　　19　
　　　　　　　　　　　　　51500　　 905 　　+195　　　69　
　　　　　　　　　　　　　51375　　 690 　　 +30　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　51250　　 725 　　 +90　　　14　
　　　　　　　　　　　　　51125　　 700 　　 +75　　　 2　
　　 9　　　　　　2500　　51000　　 795 　　+220　　 273　
　　　　　　　　　　　　　50875　　 640 　　 +65　　　 3　