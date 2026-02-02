　2日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3811枚だった。うちプットの出来高が2621枚と、コールの1190枚を上回った。プットの出来高トップは5万円の527枚（255円高1190円）。コールの出来高トップは6万5000円の164枚（4円安40円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　65　　　 0　　　 9　　70000　
　　20　　　+2　　　14　　69000　
　　21　　　-1　　　15　　68000　
　　10　　　 0　　　21　　67000　
　　26　　　-3　　　28　　66000　
　 164　　　-4　　　40　　65000　
　　45　　　-7　　　53　　64000　
　　23　　 -12　　　74　　63000　
　　27　　 -14　　 104　　62000　
　　39　　 -21　　 159　　61000　
　 157　　 -54　　 204　　60000　
　　85　　 -70　　 285　　59000　
　　25　　-100　　 405　　58000　
　　38　　　　　　 535　　57500　
　 119　　-150　　 565　　57000　
　　17　　-105　　 690　　56500　
　　 1　　 +25　　 895　　56375　
　　 1　　　　　　 930　　56250　
　　 3　　　　　　 815　　56125　
　　96　　-210　　 780　　56000　
　　 2　　　　　　1045　　55875　
　　 2　　　　　　1085　　55750　
　　 3　　　　　　 965　　55625　
　　10　　-175　　 965　　55500　
　　12　　　　　　 995　　55375　
　　23　　　　　　 995　　55250　　3360 　　　　　　　 1　
　　 1　　　　　　1305　　55125　
　　97　　-150　　1085　　55000　
　　 1　　　　　　1405　　54875　
　　 1　　　　　　1455　　54750　
　　 1　　　　　　1295　　54625　
　　40　　-205　　1450　　54000　　2305 　　　　　　　66　
　　　　　　　　　　　　　53250　　1960 　　 +20　　　 3　
　　 1　　　　　　1925　　53125　
　　 7　　-140　　1955　　53000　　2040 　　 +50　　　78　
　　 2　　-165　　2135　　52750　
　　　　　　　　　　　　　52625　　1610 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　52500　　2005 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　52375　　1385 　　-240　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　52250　　1445 　　-135　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　52125　　1830 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　52000　　1840 　　+385　　　79　
　　　　　　　　　　　　　51875　　1735 　　　　　　　12　
　　　　　　　　　　　　　51750　　1250 　　-310　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　51625　　1175 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　51500　　1600 　　+285　　　12　
　　　　　　　　　　　　　51375　　1455 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　51250　　1305 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　51125　　1160 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　51000　　1490 　　+305　　　18　
　　　　　　　　　　　　　50875　　 995 　　-335　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50750　　1320 　　 +25　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　50625　　 950 　　-200　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　50500　　 930 　　-280　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　50375　　 890 　　-305　　　 2　