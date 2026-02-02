日経225オプション3月限（2日日中） 5万円プットが出来高最多527枚
2日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3811枚だった。うちプットの出来高が2621枚と、コールの1190枚を上回った。プットの出来高トップは5万円の527枚（255円高1190円）。コールの出来高トップは6万5000円の164枚（4円安40円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
65 0 9 70000
20 +2 14 69000
21 -1 15 68000
10 0 21 67000
26 -3 28 66000
164 -4 40 65000
45 -7 53 64000
23 -12 74 63000
27 -14 104 62000
39 -21 159 61000
157 -54 204 60000
85 -70 285 59000
25 -100 405 58000
38 535 57500
119 -150 565 57000
17 -105 690 56500
1 +25 895 56375
1 930 56250
3 815 56125
96 -210 780 56000
2 1045 55875
2 1085 55750
3 965 55625
10 -175 965 55500
12 995 55375
23 995 55250 3360 1
1 1305 55125
97 -150 1085 55000
1 1405 54875
1 1455 54750
1 1295 54625
40 -205 1450 54000 2305 66
53250 1960 +20 3
1 1925 53125
7 -140 1955 53000 2040 +50 78
2 -165 2135 52750
52625 1610 1
52500 2005 2
52375 1385 -240 2
52250 1445 -135 2
52125 1830 5
52000 1840 +385 79
51875 1735 12
51750 1250 -310 5
51625 1175 7
51500 1600 +285 12
51375 1455 3
51250 1305 3
51125 1160 2
51000 1490 +305 18
50875 995 -335 1
50750 1320 +25 2
50625 950 -200 2
50500 930 -280 3
50375 890 -305 2
