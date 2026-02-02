日経225オプション4月限（2日日中） 5万5000円コール2000円
2日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は77枚だった。コールの合計出来高は16枚。コールの出来高トップは5万5000円の12枚（400円高2000円）だった。プットのの合計出来高は61枚。プットの出来高トップは1万8000円の26枚（11円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
2 240 63000
12 +400 2000 55000
2 2290 54000
53000 2180 4
48500 1065 3
42250 335 1
41250 360 1
41000 310 +41 1
35000 115 1
32000 80 2
28000 30 1
24000 25 1
23000 25 +2 4
22000 22 2
18000 11 26
14000 7 1
12000 4 5
10000 3 0 8
