　2日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は77枚だった。コールの合計出来高は16枚。コールの出来高トップは5万5000円の12枚（400円高2000円）だった。プットのの合計出来高は61枚。プットの出来高トップは1万8000円の26枚（11円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 2　　　　　　 240　　63000　
　　12　　+400　　2000　　55000　
　　 2　　　　　　2290　　54000　
　　　　　　　　　　　　　53000　　2180 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　48500　　1065 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　42250　　 335 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　41250　　 360 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 310 　　 +41　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　35000　　 115 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　32000　　　80 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　28000　　　30 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　24000　　　25 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　23000　　　25 　　　+2　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　22000　　　22 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　18000　　　11 　　　　　　　26　
　　　　　　　　　　　　　14000　　　 7 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　12000　　　 4 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　10000　　　 3 　　　 0　　　 8　


株探ニュース