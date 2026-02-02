セキド <9878> [東証Ｓ] が2月2日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の最終損益(非連結)は4億円の赤字(前年同期連結は2億円の赤字)に赤字幅が拡大した。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の最終損益は4.1億円の黒字(前年同期は3.3億円の赤字)に浮上する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の最終損益は1.1億円の赤字(前年同期連結は1億円の赤字)に赤字幅が拡大し、売上営業損益率は前年同期の-4.8％→-5.0％とほぼ横ばいだった。



株探ニュース

