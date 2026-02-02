「お前を呪う」疲れ切ったOLは悪霊より強かった!!「私はゆっくり休むことも許されないと…？」OLの正論が強い【作者インタビュー】
ほのぼの系からクスッと笑える4コマやストーリー、エッセイなどさまざまな漫画を描いている、ふくろみゆ(@fukuromiyu)さん。2016年には、彼氏のプロポーズを待つギャグエッセイ「みゆ子はプロポーズ待ち」(イースト・プレス)を発売し、話題を呼んだ。今回は受賞歴のある漫画「OLと悪霊」やその他人気作について、ふくろみゆさんに話を伺った。
■「お前のタマシイを喰ってやる」と迫る悪霊より、追い詰められたOLのほうがよほど切実だった
本作「OLと悪霊」は、2021年に「第15回くらツイ漫画賞」で期待賞を受賞した注目作である。あらすじについて作者のふくろみゆさんは「仕事に疲れ過ぎたOLのアパートに悪霊が訪れるのですが、恐怖の存在になるかと思いきや、癒やしになる可能性も？しかし、どうにも2人は嚙み合わない…というお話です」と語る。悪霊とOLの間に生まれるその"ズレ"こそが、本作の大きな見どころだ。
そんな物語の背景には、ふくろみゆさん自身の経験がある。「毎日きつい仕事を必死にこなしていた頃、同僚から服の色が似合っていないなど生活の細かなことを上から目線で指摘されて少しイラッとしてしまったんです」と当時の心境を振り返りながらも、その小さな苛立ちこそが本作の着想の原点になったと明かしてくれた。そこに「短編賞に応募するためのわかりやすさ」や「仕事で疲れ切っていた時のリアルな心理」などを重ね合わせ、現在の形に結実したという。
一方で、男女の体が入れ替わる「肉体変換リカコとタダオ」も印象的な作品だ。ふくろみゆさん自身、小食で身長も低いことから「体が大きく強くてよく食べる人に憧れがあった」と話す。「入れ替われたらなと思うことがあったので、そのまま作品にしました」と明かすように、発想の源には素朴な願望がある。突飛な設定でありながら、現実味を織り交ぜることで読者が自然に物語へ入り込めるよう工夫した点も特徴だ。
また、今後の創作活動については、「長く描き続けたいと思っています。そして気軽に読みはじめられるけれど、読んでいるとちょっとだけでも心が動くようなものを描ければ」と意欲を語るふくろみゆさん。ぜひ、一度読んでみてほしい。
取材協力：ふくろみゆ(@fukuromiyu)