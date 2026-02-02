西北地区最高地点の風力発電プロジェクト、第1陣の風力発電機が送電網への接続に成功―中国

中国の五大発電企業の一つである中国華能集団有限公司が2月2日に明らかにしたところによると、中国西北地区の標高が最も高い風力発電事業である華能アクチ県30万キロワット風力発電事業の第1陣の発電機の送電網への接続に成功しました。

華能アクチ県30万キロワット風力発電事業は新疆ウイグル自治区のクズルス・キルギス自治州に位置し、最高海抜は3700メートルに達し、現在、中国西北地区で建設され、稼働している風力発電プロジェクトの中で、標高が最も高いものとなっています。同プロジェクトでは、単機容量6．7メガワットの風力発電ユニット45基を建設し、30メガワット/60メガワット時の電気化学エネルギー貯蔵ステーション1基を付帯して建設します。

これに対して、同風力発電プロジェクトのマネージャーである董国強氏は、「事業が全面的に稼働した後、年平均発電量は6億1000万キロワット時に達し、2万世帯の年間電力需要を満たすことができ、毎年50万トン以上の二酸化炭素排出削減に相当する。これにより、現地のエネルギー保障能力を効果的に強化し、グリーン・低炭素発展を持続的に後押しする」と説明しました。（提供/CRI）