星野真里、10歳長女と“顔出し”2ショット “今年初めてのサプライズ”に2人で笑顔「あったか家族」「とっても良いお顔」
俳優の星野真里（44）が2日までに、長女・ふうかさん（10）のインスタグラムを更新。幸せあふれる親子ショットを披露した。
【写真】「あったか家族」「とっても良いお顔」幸せあふれる笑顔の2ショットを披露した星野真里＆ふうかさん
投稿では、「今年初めてのサプライズ」と書き出し、「『美味しいピザ屋さんを教えてもらったんだよね。どうしても食べたいから予約しちゃった』と、突然言い出したパパ、たっか そんなふうに強引に誘われることは普段ないので、よほどピザが食べたいのだろうと思ってました そろそろお店到着っ、という時に道に飛び出してきたのはふうかの大親友 『まりちゃん、ふうか、おめでとう!!』差し出したのはチューリップの花束 なんとお友達家族が計画してくれたサプライズディナーだったのです」と、夫で元TBSアナウンサーの高野貴裕（46）とふうかさんの親友らからのサプライズを受けたことを報告した。
「嬉しかったぁーーー ということで、ほろ酔いママとウキウキふうかです」と伝え、2人でうれしそうな笑顔を見せる親子ショットをアップ。プレートには、「まりちゃん ふうか 本の出版おめでとう」と、1月16日に星野が出版した、指定難病「先天性ミオパチー」を患ったふうかさんとの10年間の記録を記した書籍『さいごにきみと笑うのだ』（小学館）の発売を祝うメッセージが記されていた。
コメント欄には「おめでとうございます！お二人ともとっても良いお顔です」「素敵サプライズ」「とても良いご家族」「本購入させて頂きました。大切に、読ませて頂きますね」「素敵な家族、お友達に恵まれて、本当に本当に幸せだね」「あったか家族ですね〜！」などの声が寄せられている。
星野は2024年9月、自身のブログでふうかさんが難病「先天性ミオパチーの中心核ミオパチー」であることを公表。あわせて夫の高野と共に、社会福祉士の資格をとったことを明かした。
時を同じくして、ふうかさんはインスタグラムを開設（@fuka_9_）。プロフィール欄では「たかのふうか 10歳 先天性ミオパチーの車椅子ユーザー 今日も元気に生きてます！」と自己紹介し、投稿では日記のように日々の出来事を写真とともに披露している（投稿は星野、高野が担当）。
