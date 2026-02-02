『僕のヒーローアカデミア』10周年記念フェア開催決定 緑谷出久や爆豪勝己らの描き下ろしビジュアル使用の新商品も登場
アニメイトは、アニメ『僕のヒーローアカデミア』のアニメ放映開始10周年を記念した年間施策を実施する。その第1弾として4月3日から本作の新商品を発売し、同日より「アニメ『僕のヒーローアカデミア』10周年スタートダッシュフェア」を開催する。
【画像】おめかし姿がかわいい！『ヒロアカ』描き下ろしビジュアル使用のグッズ
新規描き下ろしビジュアルを使用した「アクリルスタンド」や「オーロラキャラバッジコレクション」などの新商品が多数発売。緑谷出久や爆豪勝己ら6人がフォーマルな衣装に身を包んだ10周年のお祝いにぴったりな描き下ろしビジュアルとなっている。
全国アニメイト・アニメイト通販では、新商品も対象の「アニメ『僕のヒーローアカデミア』10周年スタートダッシュフェア」を4月3日〜26日まで開催。期間中、対象商品を購入・予約すると、「アニバーサリーカード（全6種）」が1枚プレゼントされる。また同期間、一部店舗では「グラッテコラボ」も開催する。
さらに、アニメイトでは4月からさまざまな施策を実施予定。オールマイトが目印のコラボロゴの展開や、ファンが選んだ名シーンを商品化する投票施策「あなたが選ぶ！ヒーロー！名シーン！ 〜10th Anniversary〜」などを用意する。
