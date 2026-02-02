ALLDAY PROJECT、初来日イベント開催 ポップアップストアも実施
5人組男女混合グループ・ALLDAY PROJECT（オールデイプロジェクト） が、3月7日、8日に東京・アクアシティお台場内「Hado arena」 でデビュー後初となる日本国内イベント「ALLDAY PROJECT 1st JAPAN FANSIGN EVENT『ALLDAY PROJECT』」を開催する。初来日となる。
【写真】1st EPの世界観を表現！ポップアップストアも開催
ALLDAY PROJECTは、デビューシングル「FAMOUS」のリリースを皮切りに注目を集め、その後1st EP『ALLDAY PROJECT』を発表。「FAMOUS」は公開直後から主要音源チャートを席巻し、グループの存在感を強く印象づけた。デビューからわずか数ヶ月で数々の音楽アワードを受賞し、『2025 MAMA AWARDS』をはじめとする大型授賞式でも高い評価を獲得するなど、今最も注目を集める新鋭グループとして世界的な存在感を放っている。
イベントは、1st EP『ALLDAY PROJECT』のリリースを記念して開催されるもの。日本のファンと直接交流する初の公式イベントとなる。サイン会をはじめ、ハイタッチ会、団体撮影会、1:1チェキ撮影会など、メンバーを間近に感じられる多彩で豪華なプログラムが予定されている。
また、2月26日から3月8日まで、東京・神宮前のmysha Galleryでポップアップストア「The 1st EP Album『ALLDAY PROJECT』POP-UP STORE in Tokyo」を開催することも決定。オープン初日となる2月26日は、午後4時から午後8時、2月27日から3月8日までは、午前10時から午後8時まで営業する。
