女優の水野美紀（51）が1日、MCを務めるフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）に出演。名バイプレイヤーである人気俳優の驚きの事実を暴露する場面があった。

この日はドラマ「プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮」で共演中の俳優の野間口徹、渡部篤郎、女優の結城モエが占い師の大串エリコ氏の占いを受けた。

大串氏が野間口の金運について「出たり入ったりが多い細かい線。出費が多い」と指摘すると、野間口は「そうですね、使っちゃう」と納得。大串氏が「庶民ですね、まだ。稼ぎ方も小銭稼ぎになる」とまさかの言葉。野間口は「失礼だなー！頑張ってやってるのに、本数こなして」と不満をもらした。

そんな中、水野は「野間口さんが面白いのが、演劇を始めた時にいろんな個性の強い先輩たちを見て、“ここで勝負しても勝てないから、自分はものすごく普通の人を普通に演じられる『普通』を極める”ってどこかで決めたんですって。それで今の野間口さんが（できた）」とエピソードを披露した。

「ロケ場所に置いていかれるんですから」と売れっ子俳優らしからぬ驚きの事実を暴露。これにはみちょぱも「ウソでしょ？」と驚がくしていた。