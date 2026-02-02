女優の志田未来が2月1日、自身のInstagramを更新。1日に東京ドームで開催された女性7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPERのライブ公演に“推し活”Tシャツ姿で参戦したことを報告し、ファンからは感激の声が相次いでいる。

志田は《FRUITS ZIPPERさんの東京ドーム公演「ENERGY」に参戦してきました 本当に素敵な時間で大好きな気持ちが溢れて溢れて、終始感動しっぱなしでした みんな可愛くてキラッキラッに輝いていました とっても幸せな時間でした！ありがとう FRUITS ZIPPER最強！！！！！！》と投稿。

東京ドームをバックに、同公演名の入ったグループの“推し活”Tシャツ姿にメガネのオフショットを公開した。

同グループは2022年に結成され、2023年9月にリリースした『わたしの一番かわいいところ』が大ヒットし、同年の「日本レコード大賞」最優秀新人賞を受賞した。

芸能記者が言う。

「志田さんはこれまでに自身のInstagramでFRUITS ZIPPERの推し活の様子を披露するなど、グループの大ファンであることを公言しています。メンバーたちがファンサービスをする姿が可愛くてハマったそうです」

2025年2月のInstagramでは《ずっと楽しみにしていた、「FRUITS ZIPPER OFFICIAL FAN CLUB TOUR 2025‐WINTER‐」 FCツアー初日、参戦してきました！ さっそくファンクラブの会員証も受け取り ウキウキなわたしです》などとつづり、ファンクラブ会員証を手にするショットを披露していた。

志田の投稿のコメント欄には、

《推しの推し活姿が可愛すぎる》

《未来ちゃんやっぱり参戦してたんですね 推し活してる未来ちゃんってとっても楽しそうでキラキラして可愛い…レアな眼鏡姿が見れて幸せです》

《いると思ってました》

などと、彼女の推し活姿に心を奪われているファンの声が押し寄せている。

「2022年4月のデビューライブの会場はキャパ150人でした。それが2月1日東京ドームでの単独公演ではチケットが完売し、5万人を動員したのですから、その人気と実力には計り知れないものがあります。アンコール含めて全44曲を披露しましたから、メンバーも全力を出し切ったのではないでしょうか」（同前）

志田のInstagramのコメント欄には

《伝説のライブでしたね！》

《最高でしたね！》

と同グループのパフォーマンスを讃える声も出ていた。

志田は現在、1月13日に放送を開始したドラマ『未来のムスコ』（TBS系）での熱演も話題だ。

「“定職なし、貯金なし、彼氏なし”という28歳アラサー女性の前に突然『未来からやってきた』という息子が現れ、共同生活が始まるという奇想天外な展開から始まる作品で母親役を好演しています。志田さんは子役時代から第一線で活躍してきました。母親役での主演は社会現象にもなった2006年のドラマ『14歳の母』（日本テレビ系）で演じて以来、20年ぶり。子役からキャリアを重ね、いまやどんな難役にも対応できる実力派女優としての地位を盤石なものにしています。プライベートでは2018年9月に古くからの友人だった一般男性と結婚していますが、私生活は謎に包まれたまま。でも、旦那さんも志田さんの推し活には理解を示しているのでしょうね」（同前）

志田の“推し活”ぶりには今後も注目が集まりそうだ。