Amazonでは2月2日（月）23時59分まで「Amazon スマイルSALE」を開催。あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されるうえに、期間限定の「ポイントアップキャンペーン」も実施しています。

IoT・スマートホームデバイスでおなじみのスイッチボットの製品もセール対象になっています。「SwitchBot カーテン3」は15％オフの7,633円（税込）で販売。

やさしく外光を取り込むスマートカーテンがAmazonスマイルセールでお得に

↑SwitchBot カーテン3

SwitchBot カーテン3は、自宅のカーテンに取り付けるだけで、カーテンの開閉を自動化するスマートカーテン。わずか25dbの音と秒速5mmの速度で稼働する「Quiet drift」搭載で、日の出や雲の隙間から差し込む日差しのように、少しずつカーテンを開けて外光を取り込みます。

工事や配線は一切不要で、フックをレールに取り付けるだけで設置可能。独自の「DynamiClamp構造」のフックにより、角型やI型、ポールタイプなどさまざまなタイプのカーテンレールに取り付けられるとのこと。また、高性能モーターを搭載したことで、押す力も前モデルより強くなり、最大16kgまでのカーテンや3×5ｍの長いカーテンなどにも対応できます。

さらに、多様な操作方法に対応。タイマーやSwitchbotアプリ、タッチ＆ゴー（少し引っ張ると自動で運転）のほか、別売りのリモートボタン操作、Switchbotハブ2を通じてMatterと接続させての音声操作、Apple Watchでも操作可能です。別売りのソーラーパネルを使用すれば、照度センサーでの操作もできます。

3,300mAhのリチウム電池内蔵で、約8か月の連続運転が可能。ソーラーパネルとの併用なら、充電の心配をすることなく使い続けられるとしています。

SwitchBot カーテン3をお得に手に入れるチャンスは2月2日（月）23時59分まで。この機会をお見逃しなく。

SwitchbotのスマートカーテンはAmazonスマイルセールでお得！

