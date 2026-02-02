『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』Ξガンダム/ペーネロペー専用のファンネル・ミサイルオプションパーツセットがKa signatureに登場
バンダイスピリッツは、1月30日に最新作公開の『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』より「ROBOT魂（Ka signature） ＜SIDE MS＞ Ξガンダム/ペーネロペー専用 ファンネル・ミサイルオプションパーツセット」(3,850円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2月2日17時より予約受付開始、2026年8月発送予定。
Ka signatureより、ファンネル・ミサイルオプションパーツセットが登場。
『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』の世界観をさらに深めるオプションパーツとして、ファンネル・ミサイルオプションパーツセットが商品化。ファンネル・ミサイルの軌跡をカトキハジメ氏監修の造形と彩色で表現した。
(C)創通・サンライズ
Ka signatureより、ファンネル・ミサイルオプションパーツセットが登場。
『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』の世界観をさらに深めるオプションパーツとして、ファンネル・ミサイルオプションパーツセットが商品化。ファンネル・ミサイルの軌跡をカトキハジメ氏監修の造形と彩色で表現した。
(C)創通・サンライズ