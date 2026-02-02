櫻坂46、現役メンバー32人全員集合ショット公開「櫻撮」“24時間限定”特典ポスター解禁
【モデルプレス＝2026/02/02】アイドルグループ・櫻坂46のメンバーが互いの素顔を撮影したオフショット写真集「櫻撮（さくさつ）VOL.01」（3月17日発売／講談社）より、B3ポスターの絵柄が公開された。
発売を記念して、2月3日21時ごろより、YouTube「櫻坂チャンネル」で守屋麗奈と山崎天（※「崎」は正式には「たつさき」）が生配信を実施。今回、配信日の“24時間限定”で販売される特典折り目なしB3ポスターの絵柄が公開された。
特典ポスターは2種類用意されており、好きな絵柄を1枚選ぶことができる。ポスターAは生配信に出演する守屋と山崎の自撮り2ショット。ポスターBは、櫻坂46の現役メンバー32人全員が写った集合ショットとなっている。ポスターつき写真集は2月3日0時〜23時59分の“24時間限定”でオンラインショップ「Sony Music Shop」にて購入することができる。（modelpress編集部）
【タイトル】櫻坂46写真集 櫻撮（さくさつ）VOL.01
【発売日】2026年3月17日（火）
【撮影】櫻坂46
【版元】講談社
【カバー展開】4種類
1.通常版／2.HMV限定版／3.楽天限定版／4.アマゾン限定版
※中ページは同じもの
◆「櫻撮」ポスターの絵柄公開
◆「櫻撮（さくさつ）VOL.01」
